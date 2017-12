„Nu am nicio legătură cu dosarul Hidroelectrica, nu stau „la taclale” cu consilierii”

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a declarat ieri, la ieşirea din sediul DNA, după ce a fost audiat ca martor în dosarul fostului său consilier Ioan Mihăilă, că nu are nicio implicare în acest caz şi că, de regulă, nu stătea "la taclale" cu consilierii săi privind astfel de chestiuni. Demnitarul nu a dorit să comenteze prezenţa sa în faţa procurorilor anticorupţie şi nici să spună ce le-a declarat acestora, precizând că nu are nicio implicare în cazul de corupţie pentru care este anchetat fostul său consilier. Surse judiciare au declarat anterior, pentru Mediafax, că Niţă a fost audiat ca martor în dosarul "Mită la Hidroelectrica", în care au fost arestaţi Ioan Mihăilă şi fostul director de trading al companiei, Eugen Brădean. La DNA a venit, ieri dimineaţă, şi Remus Vulpescu, denunţătorul din acest dosar, care a declarat la intrare că are un dosar penal instrumentat de DIICOT, deschis după ce el a decis intrarea în insolvenţă a companiei. La intrarea în sediul DNA, Remus Vulpescu nu a dorit să facă niciun comentariu referitor la persoanele şi acuzaţiile din dosarul DNA în care este denunţător, însă, întrebat dacă a făcut denunţul pentru a scăpa de un dosar penal întocmit pe numele său, a declarat: "Un dosar de care ştiu şi care mi-a fost încropit este un dosar de subminare a economiei naţionale, pentru că am decis, ca preşedinte al Consiliului de Administraţie la Hidroelectrica, deschiderea procedurii insolvenţei la această companie care, aţi văzut, a fost bine administrată. Procedura a permis o reorganizare cu rezultate rapide şi extraordinar de bune pentru companie şi a dovedit că, atunci când statul doreşte să-şi rezolve problemele, statul poate să-şi rezolve problemele". Vulpescu a precizat că nu ştie să aibă calitatea de învinuit în acest dosar şi că ancheta este instrumentată de procurorii DIICOT. Întrebat dacă a făcut "un deal" cu anchetatorii anticorupţie pentru a scăpa de dosarul de subminare, Vulpescu a arătat că nu doreşte să comenteze "aceste imagini din filme americane". De asemenea, întrebat dacă premierul Victor Ponta şi vicepremierul Daniel Chiţoiu ştiau că urmează să facă un denunţ la DNA, Vulpescu a arătat că, în opinia sa, "domnii Chiţoiu şi Ponta sunt inamicii principali ai corupţiei din România şi că este mai puţin relevant dacă au ştiut sau nu au ştiut". Reamintim că, în dosarul "Mită la Hidroelectrica", la DNA au fost audiaţi miercuri, ca martori, fostul şef al Serviciului Român de Informaţii Virgil Măgureanu şi fiul fostului şef al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţiei Internă din Ministerul Afacerilor Interne, Virgil Ardelean Alin. Surse judiciare au precizat, pentru Mediafax, că Măgureanu ar fi cel care l-a recomandat lui Niţă pe Ioan Mihăilă, arestat în dosar. Potrivit aceloraşi surse, Alin Ardelean ar fi un asociat al omului de afaceri Rareş Criste - administrator al firmei pentru care, potrivit procurorilor anticorupţie, se negocia cumpărarea de energie ieftină de la Hidroelectrica. La DNA a fost audiat, luni, şi Rareş Criste, administrator al firmei Energon Power & Gas din Cluj.

Tribunalul Bucureşti a decis în 24 octombrie, la propunerea procurorilor DNA, arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Eugen Brădean - director de trading la Hidroelectrica - şi a lui Ioan Mihăilă - fost membru în Consiliul de Supraveghere al companiei şi fost consilier al ministrului Constantin Niţă -, în dosarul de mită privind vânzarea de energie. Decizia a fost contestată de cei doi la Curtea de Apel Bucureşti, care a decis definitiv menţinerea măsurii preventive. Ioan Mihăilă este acuzat de dare de mită, iar Eugen Brădean, de complicitate la luare de mită şi la dare de mită.