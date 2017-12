Femeia acuzată că a plătit mai multe persoane care să îi ucidă fostul soţ a rupt tăcerea. Liliana Vădineanu spune că nu a plătit pe nimeni şi niciodată nu s-a gândit să îi ia viaţa fostului soţ, Daniel Tiberiu Vădineanu. Ea susţine că totul a fost o înscenare pusă la cale de cei doi tineri, care susţin că ar fi fost contactaţi de ea, pentru a-l ucide pe Vădineanu şi care l-au anunţat şi pe acesta despre cele întâmplate.Liliana Vădineanu a spus că cei doi aveau nevoie de bani şi au încercat să obţină de la ea, după care de la fostul soţ. „Nu am plătit pe nimeni, nu am pus pe nimeni să îl asasineze. Eu am zis cu gura mea că aş vrea să îi trag o bătaie, ca să simtă pe pielea lui durerea pe care am simţit-o eu şapte ani, pentru bătăile pe care mi le-a tras. Am spus acele lucruri în prezenţa celor doi, probabil de aici au înscenat totul şi au început să adune probe de şantaj. Nici nu ştiu ce a fost în capul lor”, a declarat Liliana Vădineanu. Femeia povesteşte că totul s-a întâmplat pe 17 februarie, când a fost obligată de fostul soţ să ducă copilul înapoi la Tulcea. “Eu am plecat cu microbuzul, iar Sasu Daniel a venit cu cei doi în urma mea şi a spus că dacă cumva sare la mine să mă bată, ei or să intervină. Pe drum am spus că aş vrea să îl bat, iar când am ajuns acasă, au scos un pistol, l-au lăsat pe pat şi au zis că cel mai bine îi trag trei gloanţe în cap şi după aia încă cinci, ca să se asigure că a murit. Mi-au cerut 13.000 de euro, însă nu am dat bani pentru că nu aveam de ce. Ulterior au început să ne şantajeze. Am înţeles că vroiau să facă rost de bani ca să îşi cumpere un cititor de carduri. Cred că au încercat să scoată bani de la mine şi apoi de la fostul meu soţ”, a povestit Liliana Vădineanu. În momentul în care a fost întrebată de ce iubitul ei, Daniel Sasu, a recunoscut acuzaţiile în faţa anchetatorilor, femeia a dat din colţ în colţ şi a spus că probabil a recunoscut de frica poliţiştilor.

GELOZIE EXTREMĂ Liliana Vădineanu spune că fostul soţ este violent şi a ameninţat-o cu moartea chiar şi în ultimele zile. „Nu am avut o căsnicie roz. Este un om violent, recalcitrant, care m-a bătut de nenumărate ori. Am certificate medico-legale, plângeri la poliţie, însă nu s-a făcut nimic. Era un bărbat foarte gelos şi nu mă lăsa să mă aranjez. Vroia să stau în casă, să fac de mâncare şi să nu ies nicăieri”, a adăugat Liliana Vădineanu. Femeia a prezentat şi câteva dintre mesajele conţinând ameninţări cu moartea, care, spune ea, provin de la Vlădineanu. „Mă aduci în stare să îţi fărâm capul şi presimt că asta se va întâmpla. Eşti satană, drac, iuda, dar te desfiinţez eu, numai să dau de tine”; „Dacă vreodată te gândeşti că vreun golan de-al tău se va atinge măcar de copilul meu, pe viaţa mea mă jur că te ucid, cu mâna mea acid sulfuric în ochi îţi arunc” - sunt câteva dintre mesaje.