Deşi, de ceva vreme, a dispărut din peisajul muzical autohton, Monica (ex-”Candy”) va reveni pe scenă, în acest sezon, ca prezentatoare de spectacole. În exclusivitate pentru cotidianul “Telegraf”, Monica a vorbit despre cariera artistică, dar şi despre planurile sale de căsătorie cu Răzvan (ex-”Kosovo”).

Cînd vei reveni pe scenă, ca artistă?

Este puţin mai complicat pentru că, în ultimul timp, am avut mai multe dezamăgiri. În prezent, sînt foarte mulţumită de ceea ce fac, am mai mult timp liber pentru mine. În ultimii cinci ani, nu am stat mai deloc acasă, nici măcar de sărbători, aşa că perioada prin care trec acum mă mulţumeşte. Am să mă întorc la muzică în momentul în care voi fi sigură că va ieşi ce îmi doresc.

De ce ai renunţat la cariera muzicală?

Ultima trupă în care am cîntat a fost “Candy”, noua formulă. Nu am să le reproşez nimic fetelor, eu cred că obosisem şi simţeam că nu este locul meu acolo. Piesele erau foarte frumoase, noi, ca trupă, ne înţelegeam bine, eram bine cotate, dar nu mă mai mulţumea ceea ce făceam. Nu am renunţat definitiv la muzică, am luat o pauză puţin mai îndelungată.

Ce planuri ai pentru sezonul estival?

Vara aceasta voi prezenta mai multe spectacole care vor fi organizate pe litoral. Vor fi foarte mulţi artişti, din toate genurile muzicale: dance, muzică de petrecere, dar şi actori foarte cunoscuţi. Mă onorează faptul că eu voi prezenta aceste spectacole. La aceste show-uri sîntem ca o familie, pe mulţi artişti îi cunosc de pe vremea cînd activam în trupa “Angels”. Abia aştept să înceapă spectacolele.

Cum te descurci cu învăţatul pentru bacalaureat?

Am destul de recuperat, avînd în vedere că am pierdut foarte mult timp cînd aveam concerte. În momentul în care lipseam, încercam să recuperez cît mai mult, dar niciodată nu puteam fi chiar la zi, la fel ca şi colegii mei. Sper să am succes, să trec cu bine şi de această etapă. Apoi vreau să devin asistentă, pentru că îmi place mult. Este ca o tradiţie în familie. Mama, sora mea, mătuşa şi bunica mea au muncit sau muncesc în domeniul sănătăţii. Cred că îmi va plăcea această meserie, chiar dacă mi-e puţin teamă. Dar dacă sora mea a trecut cu bine peste acest lucru, voi trece şi eu peste emoţii.

Îţi doreşti să faci studii superioare?

Da, într-adevăr, îmi doresc să urmez o facultate, deoarece cu şcoala rămîi în viaţă. În showbiz, poţi să fii astăzi sus, dar dintr-o dată foarte jos. Mai demult, mi-a spus Costi un lucru, pe care nu l-am uitat, deşi au trecut cinci ani de atunci. “Este foarte greu să ajungi sus, dar este şi mai greu să te menţii”. Am simţit acest lucru pe pielea mea, am realizat că nu trebuie să laşi la o parte şcoala. Dacă poţi să te împarţi între muzică şi şcoală, foarte bine. Dacă nu poţi, mai bine faci o pauză. Aşa am făcut şi eu, am luat o pauză pentru a mă concentra mai mult asupra şcolii.

Unde l-ai cunoscut pe Răzvan?

Ne-am cunoscut la studioul lui Costi. El cînta, atunci, în formaţia “Kosovo”, eu eram la începuturi, în “Angels”. La început, abia ne salutam, nu ne aşteptam niciunul dintre noi să ajungem aici. După jumătate de an, ne-am dat seama că ne înţelegem bine şi am devenit prieteni. Avem o relaţie foarte frumoasă, pe care dorim să o finalizăm cu o căsnicie. (va urma)