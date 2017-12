Doi tineri condamnaţi fiecare la 11 ani de închisoare pentru viol şi tâlhărie, Andrei Gabriel Buliga şi Ovidiu Alexandru Moise, au aflat, ieri, că judecătorii Curţii de Apel Constanţa le-au respins apelul declarat împotriva deciziei Tribunalului de a-i ţine după gratii pentru următorii ani. Aflat în faţa instanţei de apel, Moise a declarat că el nu a violat-o pe adolescenta de 14 ani, ci a întreţinut relaţii sexuale orale cu ea contra unei sume de bani. „Nu înţeleg de ce am fost condamnat pentru că nu sunt probe împotriva mea, nu am avut raporturi sexuale normale cu ea. Eu cred că fata a fost prea uşor crezută de instanţa de fond, probabil din cauză că eu am mai fost condamnat pentru furt... !”, a adăugat tânărul. Avocaţii celor doi au cerut achitarea clienţilor lor, însă judecătorii au respins solicitarea şi au menţinut pedepsele date de Tribunal, sentinţa nefiind definitivă. Potrivit rechizitoriului, în luna septembrie 2007, Buliga şi Moise au acostat-o pe Cosmina Alexandra A., pe atunci în vârstă de 14 ani, care se întorcea de la plimbare. Fata a fost găsită pe străzi de o patrulă de jandarmi, rătăcind în miez de noapte, dezorientată, plîngând şi cu hainele sfîşiate. Militarii au întrebat-o de ce nu este acasă, iar ea le-a răspuns că a fost victima unui viol. Fata, elevă în clasa a VII-a a Şcolii Generale nr. 3 din Mangalia, a fost dusă de jandarmi la sediul Poliţiei din localitate, unde au fost chemaţi şi părinţii ei. Adolescenta le-a povestit anchetatorilor că a ieşit la plimbare pe faleză, însoţită de două prietene şi, după ce s-a despărţit de ele în centrul oraşului, a plecat spre casă. La un moment dat, fata spune că a fost acostată de doi indivizi. Unul din ei a prins-o de păr şi a lovit-o cu palma peste faţă, în timp ce tovarăşul său i-a pus un cuţit la gât şi, sub ameninţarea că o va omorî, i-a cerut să-i dea telefonul mobil. Poliţiştii spun că agresorii au târât-o pe adolescentă până în apropierea Şantierului Naval Mangalia, unde au violat-o de mai multe ori, după care au lăsat-o să plece acasă, nu înainte, însă, de a-i spune că o vor omorî dacă se va duce la poliţie. Cosmina Alexandra A. le-a oferit oamenilor legii o descriere parţială a violatorilor şi, pe baza portretelor, Buliga şi Moise au fost depistaţi. Adolescenta a fost examinată medico-legal, iar medicii au constatat că era virgină înaintea violului.