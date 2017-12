„Nu am vrut să-mi omor prietenii!”

Ciprian George Olteanu, de 24 de ani, din Năvodari, judecat pentru că a încercat să calce cu maşina doi prieteni, a fost audiat, ieri, de magistraţii Tribunalului Constanţa. Tânărul a declarat că nu a avut nicio clipă intenţia de a-şi omorî amicii cu care petrecuse şi băuse în noaptea dinaintea incidentului. „După ce am plecat toţi cinci din bar, prietenii mei au plecat pe jos, iar eu m-am urcat în maşină cu gândul de a-i ajunge din urmă pentru a merge în alt bar. Nu ştiu cum s-a întâmplat de am dat cu autoturismul peste Marica şi Sbarcea. Cred că i-am lovit din cauza neatenţiei, a consumului de alcool şi de etnobotanice. După incident, cineva, nu ştiu cine, mi-a spus să plec acasă pentru că aveam permisul suspendat şi eram şi băut. Am fugit. Ulterior, am mers la spital să mă interesez de soarta celor doi prieteni pe care-i lovisem cu maşina, apoi am fost chemat la poliţie şi arestat”, a declarat Olteanu în faţa instanţei. La rândul lor, părţile vătămate din acest dosar, Ciprian Dănuţ Marica şi Sbarcea Ionuţ, au susţinut că Olteanu consumase alcool şi fumase marijuana şi nu era în stare să controleze volanul unei maşini. „Nu am avut niciun conflict cu Olteanu niciodată. Nu cred că el a vrut să ne omoare, suntem prieteni de mulţi ani şi ştiu că nu ar capabil de crimă”, au spus victimele incidentului, Marica şi Sbarcea.

ACUZAŢII Conform rechizitoriului, în noaptea de 8 spre 9 iulie, Olteanu a băut împreună cu patru prieteni. A doua zi, în jurul orei 08.00, între cei cinci tineri a izbucnit un conflict. Olteanu s-a urcat la volanul maşinii sale, un autoturism Mitsubishi Space, şi i-a urmărit pe ceilalţi patru prieteni care plecaseră pe jos. După câteva minute, la intrarea într-o parcare de pe strada Pescăruşilor, din Năvodari, Olteanu a apăsat pedala de acceleraţie şi s-a îndreptat în viteză spre prietenii săi. Doi dintre ei, Ciprian Dănuţ Marica şi Ionuţ Sbarcea, au fost răniţi. Procurorii spun că „prin coroborarea elementelor de fapt rezultate din investigaţii, inclusiv imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zona incidentului, s-a apreciat că inculpatul a prevăzut posibilitatea provocării de leziuni mortale pietonilor acroşaţi şi a acceptat acest rezultat posibil al acţiunii sale agresive“. La scurt timp de la incident, Olteanu a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.