„Nu” desfiinţării spitalelor!

Sindicaliştii din Sănătate nici nu vor să audă de recenta decizie de desfiinţare a spitalelor. Federaţia “Solidaritatea Sanitară” se opune desfiinţării spitalelor în absenţa unor studii de impact şi cere ca măsura să fie analizată cu partenerii sociali, susţinând că orice măsură de reformă ar trebui să înceapă cu scoaterea unităţilor sanitare din zona intereselor politice. Sindicaliştii consideră că desfiinţarea spitalelor anunţată de preşedintele Traian Băsescu şi pusă în practică de Ministerul Sănătăţii (MS) şi Guvern este o măsură care va diminua considerabil capacitatea sistemului sanitar de acordare a îngrijirilor de sănătate. “Confruntat cu propria incapacitate de a gestiona sănătatea cetăţenilor, Guvernul încearcă să rezolve lipsa resurselor financiare pentru furnizarea îngrijirilor de sănătate prin desfiinţarea unui număr însemnat de unităţi sanitare. În felul acesta, însă, nu va fi limitată risipa din sistem, aşa cum încearcă să ne convingă. Aceasta, în măsura în care există, are în principal cauze politice. Orice măsură de reformă a sistemului ar trebui să înceapă cu scoaterea unităţilor sanitare din zona intereselor politice, locale sau centrale”, se arată într-un comunicat al Federaţiei.

SINDICALIŞTII SUSŢIN CĂ ACEASTĂ MĂSURĂ VA ACCENTUA DEGRADAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

“Comasarea spitalelor, una din măsurile de restructurare a unităţilor sanitare care deja a fost demarată, are la bază mai curând interese politice, dictate de rivalităţile de la nivelul autorităţilor locale, decât dorinţa de a eficientiza sistemul sanitar. În faţa interesului în asigurarea sănătăţii cetăţenilor prevalează interesele legate de controlul achiziţiilor făcute de unităţile sanitare”, susţin reprezentanţii federaţiei sindicale. Băsescu anunţa că MS trebuie să închidă 200 de spitale mici, fără dotare, în care omul nu are nicio şansă aproape. “I se dă doar primul ajutor, oricum, şi este trimis la Bucureşti cu o salvare. Începe acest proces de închidere a spitalelor şi de transformare a lor, ca primă soluţie, în azile pentru bătrâni şi în creşe, în funcţie de nevoile sociale ale zonei”, spunea, zilele trecute, preşedintele Traian Băsescu. El a spus că faptul că vor fi închise spitalele nu înseamnă că va dispărea şi asistenţa medicală din acea zonă: “Aceasta (asistenţa medicală, n.red.) va fi concentrată într-un spaţiu restrâns, unde să se poată face o primă intervenţie de care omul are nevoie”. Deocamdată, la Constanţa, potrivit directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, nu există nicio listă cu unităţile sanitare care urmează să fie desfiinţate. „Vom face o analiză atentă a întregii activităţi din toate unităţile sanitare, iar dacă va fi nevoie vom lua o decizie în ceea ce priveşte desfiinţarea vreunei unităţi sanitare”, a menţionat reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu.