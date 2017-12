„NU” pentru Preşedinţie, pentru Capitală, pentru premier

Liderul PDL Elena Udrea a afirmat, ieri, la o emisiune televizată, că deocamdată a candidat doar pentru funcţia de vicepreşedinte în partid, propunându-şi un anumit parcurs al carierei, astfel că a exclus ca la următoarele alegeri să fie interesată de Preşedinţie, de Primăria capitalei, dar şi de funcţia de premier: “Dacă există femeia potrivită, 2014 poate fi fără probleme (anul apariţiei candidatului femeie la Preşedinţie – n.r.)”. Ea a vorbit şi despre planurile de viitor: “Vârful (carierei – n.r.) va fi ce voi putea obţine, pentru că una e ce-ţi propui şi alta ce poţi obţine. Dar deocamdată cred că s-ar putea remarca faptul că am candidat doar la funcţia de vicepreşedinte al partidului. Deja oamenii pun întrebări despre alte lucruri măreţe şi funcţii înalte, iar eu la proaspătul congres am candidat doar la funcţia de vicepreşedinte pentru că am alt parcurs în mintea mea pentru cariera pe care o am. Cert este însă că nu mă las de politică”.