Nu are regrete, pentru că… “iarna nu-i ca vara”

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, a declarat, ieri, că nu regretă că părăseşte MDRT, dar că are nostalgii pentru că a reuşit să facă multe dintre lucrurile pe care şi le-a propus: „A fost o perioadă în care am reuşit să fac foarte multe lucruri, a fost o perioadă în care, aşa cu spuneam la începutul mandatului, m-am îndrăgostit de turism şi aşa voi rămâne”. Ea a adăugat că va rămâne alături de cei cu care a colaborat în mandatul de ministru şi crede că vor mai fi multe lucruri pe care le va putea face împreună cu aceştia. Întrebată dacă îşi reproşează ceva din activitatea la conducea MDRT, Udrea a răspuns că \"niciodată nu faci tot ce ai vrea sau cum ai vrea\". Ea crede însă că a atins \"obiectivele majore\", despre care va vorbi într-o conferinţă la predarea mandatului. Întrebată cum se poate face turism cu drumuri închise din cauza zăpezii, Udrea a arătat că, aşa cum ar fi spus şi preşedintele Traian Băsescu, “iarna nu-i ca vara”: \"Deci se mai întâmplă să fie drumurie înzăpezite. Cred că cel puţin la a doua înzăpezire s-a acţionat bine. Nici România nu trece în fiecare an prin fenomenele din aceste zile\". Ea crede că s-a circulat bine, cu mici excepţii: \"Dar trebuie să ţinem cont de context. Iarna mai şi ninge, şi uitaţi că acum mai şi viscoleşte\". No comment.