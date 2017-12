Tînărul de 20 de ani care a fost căutat zile în şir de poliţiştii constănţeni după ce a dispărut din Mangalia în urmă cu două săptămîni, lăsînd în urmă un jurnal în care îşi lua adio de la prieteni, a fost găsit, ieri dimineaţă, în Constanţa. Dispărutul, Marian Georgian Vasile, lucra de cîteva zile la o spălătorie auto din zona Km 5, iar şeful său a aflat de pe prima pagină a cotidianului „Telegraf” că oamenii legii l-au dat în urmărire generală pe angajatul său. „Şeful meu mi-a văzut fotografia în ziar, m-a chemat la el şi mi-a arătat articolul. Nu ştiam că sînt căutat de poliţişti. Am rămas fără cuvinte cînd am văzut ziarul. Eu am plecat din Mangalia ca să-mi găsesc un loc de muncă, dar le-am spus unor colege de serviciu că am de gînd să mă mut în Constanţa şi nu înţeleg de ce am fost dat în urmărire generală. Nu am dispărut, pur şi simplu am venit aici”, a declarat uimit Marian Georgian Vasile. Deşi în paginile jurnalului său el descria modul în care vrea să fie înmormîntat şi lăsa chiar şi o listă cu numele unor persoane care ar fi trebuit să afle despre moartea lui, Marian Georgian Vasile consideră că pasajele respective nu conduc spre ideea că ar fi intenţionat să se sinucidă: „Nu aveam de gînd să-mi iau zilele. Dacă voiam să fac asta, m-ar fi găsit spînzurat de creanga unui copac, dar eu nu am intenţionat niciodată să-mi pun capăt zilelor”. Tînărul spune că a scris acele pagini sumbre din jurnal într-un moment de plictiseală: „Nu contează ce scrie acolo. Eram la serviciu, voiam să scriu ceva şi am scris acele lucruri. Nu aveam ce face. Nu am voie să scriu ceva într-un jurnal?”. Marian Georgian Vasile a adăugat că nu şi-a lăsat jurnalul în locuinţa din Mangalia în speranţa ca va fi găsit şi citit de cineva: „Am plecat fără bagaje şi aveam de gînd să mă întorc şi să-mi aduc lucrurile şi jurnalul la Constanţa. Caietul acela pe care l-au găsit poliţiştii se afla în dulapul meu de la serviciu. Nu voiam să fie găsit”. Tînărul susţine că este hotărît să rămînă în Constanţa şi să continue să lucreze la spălătoria auto la care s-a angajat. Reamintim că Marian Georgian Vasile a plecat de acasă pe 11 octombrie şi a fost dat în urmărire generală în urmă cu şase zile. După găsirea jurnalului său, poliţiştii constănţeni nu au putut exclude posibilitatea ca Marian Georgian Vasile să fi plecat din Mangalia cu intenţia de a se sinucide. Tînărul provine dintr-o familie dezorganizată şi şi-a trăit copilăria în mai multe centre de plasament din judeţul Constanţa.