Nu avem nevoie de o nouă Lege a sănătăţii?

Acolo unde sănătatea se întâlneşte cu politica, se aud voci care susţin că nu ar fi nevoie de o nouă Lege a sănătăţii pentru că nu ar aduce schimbări majore cu beneficii reale ale sistemului, ci doar existenţa \"unui risc politic foarte mare\". \"Impresia mea e că am dezbătut acestă lege de am plictisit lumea. Dar se pare că lucrurile sunt în continuare neclare. Există voci care susţin că nu ar fi nevoie de o nouă lege pentru că nu ar aduce schimbări majore cu beneficii reale ale sistemului, dar nu propun nicio altă soluţie. Am discutat cu o parte dintre ei şi mi s-a spus că e un risc politic foarte mare. Riscurile politice şi le asumă Guvernul\", a spus ministrul Vasile Cepoi. Demnitarul a declarat că proiectul de lege încă nu a fost pus în dezbatere publică, pentru că a dorit ca noua formă a proiectului să fie agreată mai întâi de către Guvern. Cepoi a precizat că a avut mai multe întâlniri privind modificarea Legii sănătăţii şi aşteptările sunt legate, în special, de controlul statului asupra asigurărilor de servicii medicale, precizând că în prezent controlul nu reuşeşte să stăpânească acele mecanisme vicioase care duc la cheltuieli nejustificate, asigurarea accesului populaţiei la servicii cât mai echitabile, controlarea modului în care se colectează şi se cheltuiesc banii pentru sănătate, în acest sens propunerea fiind ca fondul să nu mai facă parte din bugetul statului.

De asemenea, partenerii cu care s-a discutat pentru elaborarea proiectului de lege au solicitat autonomia managenerială care să permită remunerarea pe criterii de performanţă, servicii de calitate, iar în medicina de familie s-a ridicat problema permanenţei serviciilor medicale şi faptul că medicii de familie au ajuns să completeze mai mult decât să facă activităţi medicale. \"O plângere generală se referă la calitatea serviciilor medicale. Sperăm să extindem sfera de activitate privind managementul calităţii. Cam acestea au fost cerinţele care au rezultat în urma întâlnirilor\", a mai spus ministrul. (A.C.)