NU contractului cadru din Sănătate!

Decât să semneze un contract cadru care să-i ducă, încet, dar sigur, la faliment, medicii de familie preferă să lucreze fie în sistem privat, deci fără să mai colaboreze cu casele de asigurări de sănătate, fie să profeseze peste graniţele ţării. În ambele situaţii, pacienţii vor fi cei care vor avea de suferit. Medicii de familie constănţeni, întruniţi pentru a cădea de comun acord vizavi de deciziile ce trebuie luate faţă de un contract cadru care le aduce doar dezavantaje, nu vor nici în ruptul capului să-şi semneze singuri falimentul cabinetelor medicale. Nu vor ieşi în stradă, aşa cum se întâmplă în alte judeţe ale ţării, dar sunt decişi să solicite documentele necesare care să le permită munca în străinătate. Această decizie a fost luată în cadrul întrunirii Asociaţiei Medicilor de Familie şi Patronatului Medicilor de Familie din Constanţa. Pe 22 martie, ei se vor întâlni la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa pentru a-şi depune cererile pentru obţinerea certificatelor de conformitate în vederea emigrării. „Dacă nu semnăm, ne dezicem de urmările acestui contract cadru. Va fi foarte greu şi pentru asiguraţi, pentru că vor suporta integral costurile consultaţiilor, dar asta este responsabilitatea Ministerului Sănătăţii (MS) şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS)”, a declarat preşedintele Patronatului Medicilor de Familie „Callatis” Constanţa, dr. Mircea Silion. El a spus că, până la finele lunii, MS şi CNAS pot reanaliza contractul, alegând o formulă convenabilă de ambele părţi. „Din 2008 şi până în 2010, veniturile noastre au scăzut cu 52%, iar anul acesta vor mai înregistra scăderi de încă 25 de procente, cel puţin. Nu suntem de acord ca plata per capita să aibă o pondere de numai 60%. Cu toate acestea, a venit lovitura cea mai grea pentru noi: scăderea valorii în plata per capita şi cea per servicii şi ponderea de 50% pentru fiecare. Asta înseamnă că toţi medicii care au între 1.000 şi 1.800 de asiguraţi pe liste vor intra în faliment”, spune dr. Silion. Şi preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Tomis, dr. Laura Condur, spune că, în mod cert, semnarea contractului cadru va duce la falimentul cabinetelor medicilor de familie.

SE APROPIE 1 APRILIE. Reamintim că primele negocieri cu autorităţile din Sănătate au fost blocate, medicii de familie fiind decişi să-şi urmeze drumul, adică să nu semneze contractele pe 2011. Ce presupune desfiinţarea medicinii primare? Un număr important de pacienţi fără un medic de familie, un număr important de bolnavi fără reţete, fără trimiteri către specialişti, fără acordarea asistenţei medicale, de primă “mână”. Trebuie să recunoaştem că nu toţi medicii de familie din sistem sunt buni doar pentru că eliberează reţete şi trimiteri. Mulţi sunt buni diagnosticieni, mulţi acordă primul ajutor, tratează corect, te scapă de restul “traseului” din sistem. Medicina primară, dacă ar fi apreciată aşa cum ar trebui, ar degreva urgenţele multor spitale din ţară, care sunt asaltate de cazuri care n-au nimic de-a face cu o urgenţă de spital. Din păcate, dotările cabinetelor medicilor de familie sunt minime, spaţiile sunt insuficiente, timpul de aşteptare, în unele situaţii, i-a determinat pe mulţi pacienţi că nu mai calce cu anii pe la medicul de familie. Nu de mult, medicii de familie şi-au anunţat pacienţii, printr-un mesaj afişat pe uşile cabinetelor, că din 1 aprilie nu îi mai pot îngriji cum ar fi nevoie, pentru că nu pot semna contractul pe 2011 care îi obligă să aleagă cine primeşte medicamente compensate şi cine nu, sau să ceară coplată. La finele lunii februarie, atât preşedintele CNAS, Lucian Duţă, cât şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor de Medicina Familiei, Doina Mihăilă, au declarat că negocierile s-au blocat, medicii de familie fiind decişi să-şi urmeze drumul, fapt care este tot mai evident.