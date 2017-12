Nu cumpăraţi bilete cu Florin Piersic, pe litoral!

Celebrul actor Florin Piersic este hotărât să dea în judecată organizatorul unui show de varietăţi programat în staţiunea Mamaia. Scandalul a izbucnit ieri, după ce a fost informat telefonic de către nişte cunoştinţe aflate la Constanţa, care au observat că atât prin intermediul afişelor, cât şi al unor megafoane mobile care circulă pe plajă, numele artistului figurează în distribuţia unui spectacol care va rula în Mamaia şi Eforie.

„În primul rând, sunt plecat de foarte multă vreme din România. Mi s-a telefonat din ţară că se strigă pe plajă că vine Florin Piersic într-un spectacol care se cheamă ‘Hanul lui Tatu’ şi că au apărut afişe pe care eu sunt trecut. Vă atenţionez foarte serios că sunt foarte jignit! E o porcărie ce se face, pentru că eu, de 10 ani, nu mă duc vara în spectacole pe malul mării! Am fost, în ultimii doi ani, doar la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, cu piesa ‘Străini în noapte’, pusă în scenă de maestrul Radu Beligan şi m-am decis ca în afară de recitaluri pe care le fac în unele oraşe din ţară, uneori, să nu mai apar niciodată vara, la spectacolele astea de varietăţi care se ţin în staţiunile de pe litoral”, a declarat Florin Piersic prin telefon.

Artistul spune că nu este prima dată când se confruntă cu o astfel de situaţie la Mamaia: „Acum trei ani mi s-a mai făcut o... porcărie de un impresar, Ion Postelnicu, care, până la urmă, a încercat să-mi ceară iertare că m-a trecut fără să mă întrebe unde sunt sau ce fac. (...) Pentru ca astăzi, 23 august, să primesc telefoane din România că sunt trecut în distribuţia unui spectacol despre care nici n-am auzit! (...) Am crezut că cei care au făcut acum trei ani porcăria asta au înţeles, dar văd că se repetă! Dragii mei spectatori, vă rog să nu cumpăraţi bilete, pentru că eu nu am nicio legătură cu acest spectacol! Imaginea pe care mi-am făcut-o într-o viaţă de muncă cu mii de spectacole nu pot să accept să-mi fie terfelită cu nişte afişe mincinoase. Astăzi (n.r. luni) am luat legătura cu un birou de avocatură şi îi dau în judecată!”, a adăugat intrigat marele artist.

La rândul său, Mihaela Tatu s-a disculpat de orice responsabilitate în această situaţie şi a precizat că este vorba de două spectacole diferite, organizate de doi impresari diferiţi. „Eu am treabă cu un spectacol de muzică populară, nu cu Florin Piersic! Sunt două spectacole diferite. Eu merg cu nouă interpreţi de muzică populară dintr-o staţiune în alta. Sunt doi organizatori: unul e Anghel - cu muzica populară (spectacolul ‘Hanul lui Tatu’), celălalt Postelnicu. După ce plecăm noi, intră ceilalţi pe scenă, dar n-avem treabă unii cu alţii!”, a concluzionat Mihaela Tatu.

Numele impresarului Ion Postelnicu apare într-o multitudine de scandaluri, atât de pe litoral, cât şi din ţară, pe motiv că foloseşte în mod fals numele unor artişti pe afişele unor spectacole de care aceştia nici nu au habar. În plus, acesta a fost acuzat, în trecut, de alţi doi impresari locali, Bebe Mihu şi Stoian Anghel, că din cauza reclamelor mincinoase, publicul amator de spectacole este îndepărtat. Disputa dintre aceştia a scăpat de sub control în momentul în care Stoian Anghel a reclamat faptul că Postelnicu l-a lovit cu o sticlă în cap.