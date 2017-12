„Nu cunosc sondaj la prezidenţiale în care să nu fiu pe primul loc“

Crin Antonescu a vorbit ieri despre alegerile prezidenţiale, precizând că va candida cu sau fără sprijinul PSD. Liderul liberal a spus şi că nu cunoaşte sondaj care să se refere la candidaţii pentru alegerile prezidenţiale în care el să nu fie pe primul loc. „Din punctul ăsta de vedere, nu avem o problemă la acest moment şi nici să o invoce PSD la acest moment“, a spus şeful Senatului. Acesta s-a referit la sondajele „comandate de PDL“ în care premierul Victor Ponta ar ocupa prima poziţie la nivel de încredere şi a precizat că nu se referă la intenţii de vot sau la candidaţi. Antonescu a menţionat că va candida oricum la funcţia de preşedinte. „Avem un angajament politic între noi şi alegători. Pornesc şi am pornit de la premisa bunei-credinţe, dar asta nu înseamnă că sunt naiv sau nu observ lucruri care se întâmplă în fiecare zi. Ceea ce este mai important însă, dincolo de aceste observaţii, este că eu, când mi-am asumat această candidatură potenţială, am asumat-o în faţa cetăţenilor. Eu nu am spus niciodată „susţineţi-mă pentru că pe mine mă susţine PSD““, a declarat Crin Antonescu.