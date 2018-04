Nu deranjați sturionii din Dunăre!

10:54:29 / 11 Aprilie 2018

Chiar asa?

Este un articol plătit de INCDPM care sa le spele imaginea după prostiile făcute in cadrul proiectului ''Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunatățire a condițiilor de navigație pe Dunăre intre Călărași si Brăila, km 375 - km 175''. Sunt suspectați ca au măsluit datele din proiect având in vedere ca refuza in mod constant transmiterea datelor brute beneficiarului proiectului. Nu din cauza faptului ca lucrurile au fost făcute "perfect" , (asa cum scrie in articol) s-a ajuns la verificarea implementării proiectului din partea UE.