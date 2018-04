Nu e bine! Consumăm în fiecare zi 70 de g de zahăr şi doar trei grame de miere!

Românii consumă în fiecare zi 70 de grame de zahăr şi doar trei grame de miere, iar această balanţă nu ne onorează sub nicio formă, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu, la Târgul Naţional al Mierii, potrivit agerpres.ro. "Am înţeles că anul apicol 2017 nu a fost unul bun şi sunt voci care susţin că nici în anul acesta nu o să avem parte de momente mai bune, motiv pentru care trebuie să venim în faţa dumneavoastră să găsim cele mai bune exprimări şi formule astfel încât legislativ să vă satisfacă. Aş vrea să readuc în memoria dumneavoastră un lucru important: consumăm în fiecare zi 70 de grame de zahăr şi doar trei grame de miere şi cred că această balanţă nu ne onorează sub nicio formă, nici din punct de vedere al sănătăţii, nici din punct de vedere al producţiei şi al exporturilor. În schimb, din punct de vedere al producătorilor, şi aici vina ne aparţine şi nouă în egală măsură, de fiecare dată aţi constatat că se spune fără sare, zahăr şi grăsimi, dar nu se spune şi alternativa. Eu cred cu tărie că alternativa la zahăr este mierea. Trebuie să vedem cum să facem să explicăm tuturor că mierea are mai multe avantaje decât dezavantaje", a spus Botănoiu.

Acesta a precizat că legea privind distribuţia mierii în şcoli a trecut de Senat, iar prin implementarea acestui program s-ar putea valorifica pe piaţa internă până la 3.000 de tone de miere. "Este vorba de acea lege importantă pe care am stabilit împreună să o punem în aplicare, respectiv ca fiecare copil să beneficieze de un borcan cu miere de 350 de grame, noi am spus lunar, pe timpul şcolii. Este vorba de 1,4 milioane de copii care vor beneficia de acest borcan cu miere şi am amintit parlamentarilor că în mediul rural un borcan de miere pentru aceşti copii este ca o icoană. Nu o pot accesa oricând. Dacă un măr mai sare de la vecini, o pară o mai găseşti peste gard şi poate să o ia să o guste, cu mierea nu poate să facă acest lucru. Noi considerăm că avem banii necesari, forţa şi producătorii locali şi putem să ducem de la o mie la 3.000 de tone de miere anual în acest program", a adăugat oficialul MADR.

În ceea ce priveşte Programul Naţional Apicol (PNA), acesta a spus că trebuie modificat, însă "vocea producătorilor trebuie să conteze şi în legislaţie". "Trebuie să ne mai uitam la Programul Naţional Apicol. Multe voci au spus că nu e bine, că trebuie să îl modificăm, trebuie să găsim alte formule de exprimare în legislativ. Noi suntem de acord că vocea producătorilor trebuie să conteze şi în legislaţie. Cele 32 de milioane de lei trebuie să ajungă la cei care fac această activitate. Mă uitam pe 2017 şi propunerile sunt undeva la 4.800 de beneficiari, pentru un număr de circa 480.000 de familii de albine. Eu cred că nu este suficient, trebuie să găsim resurse financiare să restartăm acest sector. Vă spuneam data trecută că apicultorul este intelectualul sectorului agricol, trebuie să-l menţinem şi să îl susţinem, dar şi să ducem mai departe această tradiţie", a mai spus Botănoiu.

Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, Iacob Lelior, a adăugat că la ora actuală, împreună cu specialiştii Ministerului Agriculturii, se creionează o lege a raselor autohtone româneşti, iar "carpatina românească ocupă un loc de frunte." "Vreau să mulţumesc asociaţiei (Asociaţia Crescătorilor de Albine din România n.r.) că prin efortul pe care îl face, zestrea pe care am moştenit-o de la daci, moştenirea îmbunătăţită de noi şi de dumneavoastră apicultorii o putem duce astăzi mai departe sau o putem lăsa către generaţiile viitoare", a spus Lelior.

Aproximativ 120 de apicultori din toată ţara participă la ediţia de primăvară a Târgului Naţional al Mierii, care a debutat vineri, 16 martie 2018, şi se va încheia duminică,18 martie. Asociaţia Crescătorilor de Albine din România organizează anual, pe platforma apicolă Băneasa din Bucureşti, două ediţii ale Târgului Naţional al Mierii.

Potrivit ACA, în ultimii doi-trei ani, consumul de miere a înregistrat o creştere de 15%, până la 550 de grame pe locuitor pe an, însă şi în aceste condiţii România se află tot în sfârşitul clasamentului, la nivel european.

Datele statistice arată că românii consumă, în medie, 500-550 de grame de miere pe locuitor pe an, un consum în creştere faţă de acum 10 ani, dar de 3-4 ori mai puţin comparativ cu cele două kilograme consumate în Germania sau 1,5 kilograme în Olanda şi Belgia.