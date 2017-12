Nu exagerați cu mâncarea, mai ales dacă ați postit!

Sărbătoarea Crăciunului, la români, este completă doar dacă masa este îmbelșugată. Și cum tradiția din bătrâni spune că nu trebuie să lipsească produsele preparate din carne de porc, cozonacul, salata cu maioneză etc., riscurile să ne alegem cu boli digestive de toată frumusețea sunt extrem de mari. Mai ales dacă am ținut tot postul. Medicii s-au obișnuit deja cu numărul mare de prezentări în urgențele spitalelor, așa că încearcă pe cât posibil să-i sfătuiască, din timp, pe cât mai mulți să aibă mare grijă, să fie cumpătați și, de asemenea, să nu întrerupă sub nicio formă tratamentele recomandate de specialiști, în cazul în care au o suferință cronică. Niciun medic nu spune că nu trebuie să mâncăm, dimpotrivă, dar secretul este să nu se exagereze. ”Trebuie mâncat câte puțin din fiecare, iar de la masă nu trebuie să lipsească salata sau legumele. Trebuie atenţie mare, măsură şi la consumul de alcool. Şi multă mişcare. Putem fi alături de familie nu doar la masă, ci şi la plimbare”, este sfatul pe care șeful Clinicii Medicale a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, îl tot dă an de an, în prag de Sărbători. Medicii spun doar atât: ”Gândiți-vă cum reacționează organismul dacă după o perioadă de post, în care am mâncat doar legume și fructe, îi dăm, din belșug, preparate din carne de porc, la care se adaugă și băuturi alcoolice”. Cumpătarea este secretul unui Crăciun cu adevărat fericit, spun specialiștii.