Nu există date care să ateste o încălzire globală după 1995!

Profesorul Phil Jones, aflat în centrul unui scandal privind acurateţea datelor privind încălzirea globală, admite că după anul 1995 nu s-au înregistrat creşteri semnificative ale temperaturii, recunoscând că vremea ar fi putut fi mai caldă în Evul Mediu. Profesorul implicat în scandalul supranumit Climategate, ale cărui date sunt considerate esenţiale pentru a dovedi teoria încălzirii globale, recunoaşte că are probleme cu actualizarea informaţiilor. Colegii lui cred că Phil Jones a refuzat să dea curs cererilor formulate în baza legii privind accesul la informaţii pentru că nu are studii relevante. Într-un interviu acordat BBC, Jones a recunoscut că este adevărat ce spun colegii lui, în sensul că nu are aptitudini organizatorice, precizând că pe biroul său sunt mii de studii pe care nu le poate analiza corespunzător.

Datele deţinute de profesor sunt considerate cruciale pentru susţinerea teoriei încălzirii globale. În plus, profesorul Phil Jones admite că este posibil ca temperatura Terrei să fi fost mult mai ridicată în Evul Mediu decât acum, sugerând că fenomenul încălzirii globale ar putea să nu fie rezultatul acţiunilor umane. Potrivit protesorului, în ultimii 15 ani nu există statistici semnificative care să ateste o încălzire la scară planetară.