Nu există dovezi ale urmelor de viaţă extraterestră într-un meteorit

Cercetătorii de la NASA au ţinut să sublinieze că nu există nicio dovadă ştiinţifică în sprijinul declaraţiilor făcute de unul dintre colegii lor, care a afirmat recent că a descoperit urme de viaţă extraterestră fosilizate în câteva fragmente de meteorit. Agenţia spaţială americană a dorit să se distanţeze în mod formal de articolul unuia dintre cercetătorii săi, Richard Hoover, publicat vineri, în ”Journal of Cosmology”, care a declanşat un val de entuziasm dar şi de scepticism în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale. Acest savant a tranşat mai întâi fragmente din mai multe tipuri de meteoriţi, numite chondrite carbonatice, susceptibile de a conţine apă şi materii organice, pe care le-a analizat apoi la microscop. Cercetătorul a descoperit organisme care semănau cu bacteriile şi pe care le-a denumit fosile autohtone, despre care afirmă că nu ar proveni din contaminarea probei, atunci când meteoritul intră în atmosfera Terrei, ci direct din spaţiu şi din organismele vii conţinute în comete, meteoriţi şi alte corpuri cereşti.

”Aceasta este o afirmaţie făcută de Richard Hoover de mai mulţi ani”, a declarat Carl Pilcher, directorul Institutului de Astrobiologie al NASA. ”Nu cunosc niciun alt cercetător specialist în meteoriţi care să sprijine aceste afirmaţii mai degrabă extraordinare, potrivit cărora ar exista dovezi ale prezenţei unor microbi în meteoriţi, înainte ca aceştia să ajungă pe Terra şi nu prin contaminare după sosirea lor pe Terra”, a adăugat acesta. ”Explicaţia cea mai simplă este că, dacă există microbi în meteoriţi, aceştia sunt microbi pământeni. Cu alte cuvinte, este vorba de o contaminare”, a concluzionat Carl Pilcher. Oficialul NASA a subliniat faptul că meteoriţii analizaţi de Richard Hoover au ajuns pe Terra în urmă cu 100 - 200 de ani, că au fost manevraţi de nenumărate ori de către om şi prin urmare ne putem aştepta să găsim microbi pe ei. Paul Hertz, un cercetător al NASA de la Washington, a publicat, la rândul său, un comunicat în care precizează faptul că NASA nu susţine afirmaţiile lui Richard Hoover. ”Chiar dacă noi susţinem schimburile libere de idei, date şi informaţii în cadrul cercetărilor ştiinţifice şi tehnice, NASA nu poate să susţină anunţul unei descoperiri ştiinţifice care nu a fost revăzută de cercetătorii ei şi care nu a fost examinată în amănunt de alţi experţi calificaţi”, a declarat Paul Hertz. În opinia lui Rudy Schild, redactorul-şef al revistei ”Journal of Cosmology” şi cercetător la Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Richard Hoover este ”un cercetător foarte respectat şi un astrobiolog cu o reputaţie exemplară în cadrul NASA”. ”Ţinând cont de natura controversată a acestei descoperiri, am invitat o circa sută de experţi şi peste 5.000 de persoane din comunitatea ştiinţifică pentru a studia acest articol şi pentru a ne propune analizele lor critice”, a adăugat Rudy Schield. Comentariile lor vor fi publicate în perioada 7 - 10 martie.