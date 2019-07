Nu există încă vreo concluzie referitoare la rămășițele ridicate la Caracal

Procurorul-şef DIICOT, Felix Bănilă, a anunţat, miercuri, că Direcţia nu are în acest moment nici măcar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate de la casa lui Gheorghe Dincă, astfel că informaţiile apărute în spaţiul public nu sunt confirmate. „Vă aduc la cunoştinţă în mod oficial faptul că până la acest moment nu avem nici măcar concluzii preliminare ale testelor genetice şi antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la faţa locului şi, de aceea, tot ce a apărut în spaţiul public sunt doar ştiri pe surse neconfirmate oficial şi vreau să vă asigur că, de îndată ce vom primi măcar concluzii preliminare cu privire la aceste rezultate, vă vom comunica numaidecât",a declarat, miercuri, procurorul-şef DIICOT, Felix Bănilă.

Acesta a mai precizat că miercuri dimineaţă Gheorghe Dincă a fost transferat în Spitalul Penitenciar Jilava, în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice dispuse de procurorul de caz.

Bănilă, despre butoiul unde au fost găsite rămăşiţe: Este un arzător improvizat, funcţionează ca sobă

Şeful DIICOT, Felix Bănilă, a explicat, că în urma propriilor verificări, a observat că butoiul unde au fost găsite fragmente osoase despre care se crede că sunt ale Alexandrei nu este un butoi, ci un arzător improvizat, care acţionează ca o sobă.



„Avem fragmente osoase ridicate. (...) Victima este un minor de 15 ani. Admiţând că ar fi fost arsă în butoi metalic... Am fost şi m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului, ci este un arzător improvizat. Este vorba de un suport metalic confecţionat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte. Butoiul nu are capace la ambele capete ale cilindrului. El este aşezat pe un chirostiu metalic şi focul este dedesubt. Funcţionează ca o sobă improvizată”, a explicat şeful DIICOT, Felix Bănilă.

Procurorul-şef DIICOT Felix Bănilă a mai anunţat, miercuri, că Gheorghe Dincă va fi testat cu aparatul poligraf, bărbatul dându-şi consimţământul pentru acest lucru.