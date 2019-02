„Nu există manipulare a ROBOR!“

ROBOR-UL NU ARE NIMIC Nu există manipulare şi nicio abatere a indicatorului de la nivelul real al pieţei, a declarat marţi, în Parlament, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Cotația se face dimineața, timp de jumătate de oră, iar ulterior se tranzacționează sub nivelul stabilit. Există sau nu interes ca băncile să facă un profit cât mai mare pe seama clienților? „Este strict interbancar. Se bat băncile și, cu mâna pe inimă, pe cuvântul meu și cu verificări de date, se bat până la o sutime de procent. Ajung la 3,5%, dar nu mai mult. Ideea că fac cartel... am văzut pe cineva pledând că se duce dobânda la 10%. Nu, la un maxim de 3,5%, dacă cineva se duce să se împrumute la 4%, e sunat imediat de Direcția de Supraveghere din BNR și întrebat ce face“, a explicat Isărescu. În opinia sa, confuzia în ceea ce privește ROBOR-ul apare de la faptul că se iau cifrele la o săptămână și se compară cu cele la trei, șase și 12 luni, iar distanțele sunt foarte mari. El a subliniat că piața în cauză este numai interbancară, iar ROBOR-ul are legătură cu creditul doar prin conexiunea care s-a făcut prin OUG 50 privind contractele de împrumut ale consumatorilor - „ROBOR sau dobânda la care fac băncile tranzacţii este o înţelegere între ele. Înţelegere înseamnă cum vă duceţi dumneavoastră la un magazin, cumpăraţi un produs, înţelegeţi care este preţul produsului, îl acceptaţi, îl plătiţi şi bateţi palma cu vânzătorul. Singura întrebare este următoarea. Există riscul ca ROBOR-ul, ca dobândă stabilită între bănci, să fie de tip cartelar? Şi noi spunem nu. Cu alte cuvinte, la întrebarea dacă a fost manipulat ROBOR-ul, răspunsul este nu. Categoric“.

CE-I DE FĂCUT Guvernatorul BNR a mai spus că este sceptic cu privire la găsirea unei soluţii prin care s-ar putea ajunge la dobânzi mai mici în cadrul comisiei comune dintre BNR şi Ministerul Finanţelor Publice - „Şi noi vrem asta, dar trebuie să facem trei lucruri. Venim cu inflaţia în jos, să o aducem la nivelul unu, da, dar nu o aducem noi apăsând pe un buton. Puteţi să reduceţi deficitul de la 2,5 la 1%, că sunteţi cu bugetul în faţă, da? Şi reducem şi deficitul extern. Păi pe ăsta extern chiar că nu puteţi să-l faceţi... sunt exporturi, importuri, sunt zeci de mii de agenţi economici care lucrează. Nu se poate reduce dobânda dacă nu aducem cel puţin aceşti trei indicatori în jos“.