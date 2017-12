Actuala criză economică şi financiară internaţională ne-a avertizat o dată în plus că nu există un înlocuitor valid al politicilor economice coerente, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. „Corectarea erorilor de politică economică este, peste tot în lume, dureroasă, de multe ori greu de înţeles de către public şi inerent târzie. Dezvoltarea durabilă, sustenabilă, a României depinde de coerenţa politicilor economice, iar strategia de adoptare a euro, în anii următori, poate fi catalizatorul care să asigure această coerenţă”, a declarat guvernatorul BNR. Acesta a mai spus că un rol esenţial în dezvoltarea durabilă a României îl are atragerea fondurilor europene. „BNR va depune toate eforturile şi va folosi întreaga sa expertiză pentru a accelera acest proces”, a declarat Isărescu. La rândul său, Guvernatorul Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, spune că „nu există timp pentru a ne amăgi în nicio privinţă”. „Rămâne esenţial atât pentru România, cât şi pentru celelalte economii, să parcurgă procesul de reformă într-un mod foarte activ şi să facă loc pentru evoluţii macroeconomice sustenabile, incluzând o politică fiscală sănătoasă, atât de esenţiale pe termen mediu. Şi, domnule guvernator, am să reiau cuvintele dumneavoastră, nu există niciun substitut valid pentru politici sănătoase şi stabile. Parcă m-aţi citat pe mine când aţi spus asta, domnule guvernator, şi de aceea aş dori să rog autorităţile să aibă astfel de politici sănătoase şi stabile care să aducă pe termen mediu şi lung creştere economică sănătoasă, iar acest lucru bineînţeles depinde de o politică fiscală şi monetară şi de reforme structurale care se fac la timp, care să susţină sustenabilitatea procesului de convergenţă”, a spus Trichet.