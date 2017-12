„Nu facem mai puţine şaibe sub un nou Guvern”

CE URMEAZĂ Oamenii de afaceri vor stabilitate politică, însă investitorii prezenţi deja în România „nu vor face mai puţine şaibe dacă există probleme la nivelul Guvernului“, iar cei care vor să vină aici au deja strategia făcută, spune secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan. „Ne preocupă situaţia pentru că ne dorim stabilitate politică, dar numai prin prisma faptului că vrem să avem interlocutori pentru sectoarele economice vitale. Dar credeţi că investitorul care este în România face mai puţine şaibe decât făcea înainte? Investitorii care vor să vină tot vor veni. Aceste probleme sunt sperietori foarte uşor de lansat, dar care n-au consistenţă. Cine vrea să vină o face oricum, are strategie şi ştie ce este aici. De exemplu, în Italia s-a schimbat Guvernul, dar ratingul a fost îmbunătăţit“, explică Pârvan. El atrage însă atenţia că problemele se vor ivi doar dacă instabilitatea politică se perpetuează. La rândul său, preşedintele Consiliului Investitorilor Străini (CIS) notează că, deşi crizele politice „intră în logica democraţiei, România nu-şi prea permite un asemenea lux, pentru că are foarte mult de recuperat din punct de vedere economic“. Părerea este împărtăşită şi de reprezentanţii Camerei de Comerţ Româno-Americane (AmCham), care spun că instabilitatea politică are uneori darul de a speria investitorii. Nu va fi cazul acum, pentru că ţara vine după un 2013 puternic, în care a crescut peste aşteptări, cu 3,5%. Totodată, indicatorii macroeconomici sunt pe plus, iar acordul cu FMI certifică asta. Astfel, toată propaganda anti-România făcută recent de Traian Băsescu (care comenta că suntem cu un pas în groapă şi că marii jucători din economie fug de aici) şi Crin Antonescu (cel care a visat în Austria că niciun investitor nu mai vine în România) păleşte. Dar nu-i nici prima şi nici ultima dată.

UN PIC DE VOLATILITATE Pe de altă parte, analiştii Erste Bank spun că, deşi ruperea Uniunii Social Liberale (USL) era inevitabilă, ea s-a produs un pic mai devreme decât era anticipat: „Chiar şi aşa, nu ne aşteptăm la mişcări majore în pieţele financiare, cu excepţia unei posibile volatilităţi pe termen scurt. Ne aşteptăm ca un Cabinet Ponta schimbat să continue cel puţin până la alegerile prezidenţiale care ar trebui să aibă loc la începutul lui noiembrie. Deşi nu este momentul potrivit pentru speculaţii, balanţa puterii s-ar putea schimba spre sfârşitul anului, dacă noul preşedinte al ţării va proveni din rândul opoziţiei“. Erste nu exclude un activism sporit al opoziţiei odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale, ca urmare a trecerii liberalilor în tabăra adversă: „În actualul context, există o probabilitate ridicată pentru o tranziţie fără probleme către următorul Guvern, motiv pentru care nu aşteptăm mişcări majore pe pieţele financiare, cu excepţia unei eventuale volatilităţi de foarte scurtă durată (mai ales în situaţia în care Cabinetul schimbat se formează cu dificultate sau negocierile cu UDMR eşuează)“. Astfel, banca îşi menţine estimările privind un curs de 4,5 lei/pe euro şi un randament de 4,8% al obligaţiunilor pe cinci ani ale statului, la sfârşitul anului.