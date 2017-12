Nu îi pui centura copilului, plătești scump

10:48:02 / 04 Septembrie 2014

In ca o lege abuziva care orienteaza munca politistului in mod gresit

O alta lege toantă care se adauga la imbecilitatile cumplite care sunt obligativitatea portului centurii de siguranta (in special in oras) si la obligativitatea folosirii luminilor in plin soare. Obligativitatea portului centurii ar trebui sa fie o recomandere dar in nici un caz nu o obligativitate pt. ca pur si simplu sunt unii care nu pot suporta centura si, in plus, se simt stinjeniti in miscari. Presupun ca exista creiere de pitecantropi care sa ma contrazica in privinta portului centurii dar, chiar daca ma vor contrazice, tot nu vor evolua dincolo de nivelul de pitecantrop. Politia e fortata sa se ocupe de prafuri in loc sa se ocupe de nebunii care tureaaza motoarele noaptea cu 150 km/ora si de cretinoizii cu masini de pe care curg tablele si care fac slalom pe sosea pt a cistiga 10 metri sau te depasesc pe sens opus.