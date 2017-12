NU instituţionalizării copiilor de până în trei ani!

Copiii cu vârsta până la trei ani nu trebuie să mai fie instituționalizați, ci trebuie să fie integrați într-un sistem de asistență maternală, a fost mesajul lansat ieri de Sandie Blanchet, reprezentant UNICEF în România, cu ocazia unui briefing media pe tema proiectului de lege privind interzicerea instituționalizării copiilor cu vârsta sub trei ani. Blanchet a arătat că instituțiile statului român trebuie să se implice în găsirea unor soluții pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor instituționalizați, fie că vorbim despre educație, fie de asistență socială, de integrare socială. "România a ajuns pionieră cu acest proiect de lege și consider că e un proces tranzitoriu care trebuie să fie susținut în timp. UNICEF a avut această inițiativă în 2012 și în 2013 propunerea de creștere a vârstei de la doi la trei ani a copiilor care să nu mai fie plasați în centre de plasament. (...) Fiecare reformă înseamnă și costuri și trebuie investit. Va exista o monitorizare permanentă a pașilor care se vor face, pentru că fiecare copil trebuie tratat individual", a explicat Sandie Blanchet. Ea a spus că peste 50% din copiii instituționalizați din România provin din familii sărace, admițând că procesul adopției în țara noastră este anevoios. Inițiatoarea proiectului de lege amintit, deputata Gabriela Podașcă, a declarat că Parlamentul va susține în continuare UNICEF în proiectele sale, astfel încât până în 2020 să nu mai existe copii instituționalizați. Podașcă a arătat că proiectul de lege va fi discutat în Camera Deputaților, în sesiunea din toamnă, și în următoarea perioadă trebuie adoptate și normele de aplicare a legii. Astfel, legea ar putea intra în vigoare în ianuarie 2015. Gabriela Coman, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), a anunțat că, în prezent, în România sunt 735 de copii instituționalizați cu vârste până la trei ani, iar 1.400 de copii sunt abandonați în maternități. "Normele de aplicare a legii vor redresa situația copiilor cu dizabilități, care sunt exceptați din lege în acest moment. Se va motiva ce înseamnă handicapul sever, pentru a nu se lăsa o poartă deschisă autorităților că nu am putut, nu am găsit soluții. Discuțiile cu direcțiile de protecție socială se vor ține pe acest subiect pentru a se implica. Sunt pași clari în lege care trebuie respectați, cu sancțiuni, pentru a se micșora și numărul copiilor abandonați la naștere", a completat Coman. Ea a subliniat, la rândul său, că, până în 2020, toți copiii care sunt acum în instituții ar trebui să trăiască într-o familie de permanență - fie a lor, cea naturală, fie într-o familie de adopții.