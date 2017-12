Nu investim nici măcar așa, de ochii lumii

Marea suferință a României este puținătatea investițiilor și, cu toate că autoritățile vor să pună pe picioare un fond care să facă asta, am impresia că lucrurile nu merg într-acolo, a declarat, luni, consultantul de strategie al Băncii Naționale a României (BNR), Adrian Vasilescu - „Orice instituție care are în program investiții este binevenită aici. Eu sunt convins că România, la această oră, ca să meargă înainte și să își conceapă un model de dezvoltare durabilă, are nevoie de trei lucruri: legi înțelepte, instituții puternice și eficiente și echipe performante“. Evident, noi n-avem niciunul dintre aceste lucruri. Pentru că... d-aia. Iar investițiile ar înmulți banii și, în consecință, ne-ar fi mai bine. „Un asemenea fond (suveran, de investiții - n.r.), din punctul meu de vedere, trebuie să facă două lucruri importante: să adune bani, să îi plaseze pentru a-i înmulți și apoi să-i adune din nou și tot așa. Guvernul nu a dat de înțeles cum vrea să facă asta. OK, faci un fond de investiții, dar mai departe ce se întâmplă?“.