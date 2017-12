„Nu mă interesează banii, nu vreau să mai fac pușcărie!“

Gigi Becali a apărut, ieri, încrezător în fața judecătorilor constănțeni, pentru a-și susține contestația prin care speră să scape de șase luni de închisoare, invocând legea penală de dezincriminare. Finanțatorul Stelei a fost condamnat la câte trei ani de închisoare în cele trei spețe în care fost judecat: celebrul caz "Valiza", schimbul de terenuri cu MApN și dosarul sechestrării celor care i-au furat mașina. Pedepsele au fost contopite, un spor de șase luni fiindu-i adăugat pentru "Valiza". Becali speră ca aceste șase luni să-i fie scăzute din pedeapsa finală, de trei ani și jumătate, în condițiile în care noul Cod Penal a modificat elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită. În dosarul "Valiza", Becali a fost acuzat că le-a oferit jucătorilor echipei de fotbal U. Cluj 1,7 milioane de euro, pentru a-i motiva pe aceștia să câștige meciul cu CFR Cluj, de care depindea soarta campionatului. Apărătorii lui Becali au cerut și restituirea celor 1,7 milioane de euro confiscați în această speță.

DOJENIT Înainte de a primi dreptul de a se adresa instanței, Becali a fost dojenit de judecător. Și asta pentru că finanțatorul Stelei a zâmbit în momentul în care procurorul vorbea. În apărarea sa, latifundiarul din Pipera a spus că a fost un „zâmbet de bun-simț“. „A fost pentru prima dată când Ministerul Public a făcut o pledoarie în favoarea mea și m-am gândit: „Doamne, de unde vine bucuria asta?“. Apoi a invocat (n.r. - procurorul) termenul de loialitate! Păi eu am promis bani pentru ca jucătorii de la U. Cluj să fie mai loiali. Nu are rost să intrăm pe fond. Pe mine nu mă interesează banii, mă interesează să nu mai fac șase luni de închisoare degeaba. Eu nu le-am promis bani ca să își încalce atribuțiile, ci tocmai ca să nu și le încalce. Federația Română de Fotbal m-a judecat și a spus că nu este corupție. FIFA a spus că, din respect pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, pune sub supraveghere Steaua pentru doi ani, dar din respect pentru lege nu dă nicio amendă“, a declarat Gigi Becali.

LECȚIE DE FOTBAL Exuberant, Becali a stârnit amuzamentul tuturor celor prezenți în sală în momentul în care l-a întrebat pe judecător dacă se pricepe la fotbal. Înainte de a continua explicațiile, latifundiarul a arătat cu degetul spre procuror, spunând că acesta a scăpat fără să fie muștruluit, deși a zâmbit în timp ce el vorbea. „Chiar și așa, de pe locul 2, noi am ieșit în câștig cu două milioane de euro, în urma meciului cu Galatasaray. Am acte care dovedesc acest lucru... Am avocaţi numai profesori, dar dacă nu spun şi eu ceva, plec supărat. Eu spun lucrurile simple, cum sunt ele“, a adăugat, la finalul pledoariei, Gigi Becali. Judecătorii Tribunalului Constanța vor pronunța decizia la data de 13 august.