„Nu mă interesează declaraţiile tatălui meu”

„A VRUT SĂ MĂ OMOARE”. Dr. Sabin Ivan, tatăl adoptiv al elevei care a fost violată în urmă cu câteva zile, spune că îi pare rău că fiica sa a fost victima unei agresiuni sexuale, dar nu vrea să mai şie nimic de ea. „Azi noapte (n.r. - joi noaptea) nu am dormit deloc, mi-au dat lacrimile. Pentru că îmi pare rău pentru ea, că am crescut-o de mică. Dar, după câte ne-a făcut, mă gândesc ca săptămâna viitoare să mă duc să o desfiez. Nu vreau să-mi mai poarte numele, pentru că m-a făcut de râs. Eu am clădit acest nume prin muncă şi acum ajung în paginile ziarelor, însă negativ...”, a declarat dr Sabin Ivan, fost senator. Bărbatul susţine că, de mai bine de doi ani, relaţia cu fiica adoptivă s-a deteriorat şi nu a mai primit-o nici măcar în vizită după ce tânăra ar fi încercat să îl omoare. Incidentul este confirmat şi de femeia care îi îngrijeşte pe cei doi bătrâni. „Eu sunt de două luni la domnul Ivan şi în acest timp am văzut-o pe fiica lor de trei ori. Ultima dată când a venit acasă cred că i-a pus ceva în mâncare, pentru că domnul Ivan a dormit foarte mult şi s-a trezit năuc. Acest lucru s-a întâmplat pe 25 mai. Ea a făcut mâncare şi nu ştiu ce a pus în ea, dar era să îl termine. După ce a terminat mâncarea a plecat şi mi-a spus că dacă cumva tatăl ei se simte rău să o anunţ, că vine imediat. L-a sunat ea în jurul orei 11.00, dar domnul Ivan dormea şi nu mai ştie ce au vorbit. S-a trezit în jurul orei 14.00. Era ciudat, buimac şi spunea că sunt defecte ceasurile, că nu este ora 14.00. Ea a revenit în jurul orei 15.00, i-a dat iar să mănânce, după care a plecat din nou, iar domnul Ivan s-a trezit pe la 22.00 şi m-a sunat să vin că nu se simte bine. L-am găsit în aceeaşi stare proastă. Probabil că vroia să moştenească apartamentul sau cine ştie ce a fost în mintea ei”, a declarat Margareta Buşe. Fostul senator susţine că fiica sa i-ar fi furat mulţi bani, în cursul anului trecut. „Am fost internat în spital şi când m-am întors acasă m-am gândit să îi spun pin-ul de la cardul meu, să aibă bani în caz că se întâmplă ceva cu mine, să mă înmormânteze. Din cei 7.000 de lei pe care îi aveam am mai rămas cu vreo 3.500, pentru că pe restul mi i-a luat ea”, a precizat fostul senator.

„VREAU SĂ MĂ AXEZ NUMAI PE ŞCOALĂ”. Fiica adoptivă, acum în vârstă de 20 de ani, nu a vrut să comenteze acuzaţiile aduse de tatăl ei. „Tot ceea ce a declarat sunt părerile lui. Chiar nu vreau să comentez nimic din ce s-a vehiculat în presă. Nu mă interesează declaraţiile tatălui meu. Tot ce mă preocupă în acest moment este şcoala. Am de susţinut un examen de bacalaureat şi vreau să termin cu bine totul. De incident (n.r. - viol) chiar nu vreau să îmi aduc aminte şi nu vreau să vorbesc nici despre acest lucru”, a declarat Ioana Sabina Ivan, fiica fostului senator. Pentru că acasă nu mai este primită, ea locuieşte la diverşi prieteni şi colegi. În cursul anului trecut, fata a încercat să se sinucidă, ingerând mai multe pastile, motiv pentru care a stat internată zece zile la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare. La acea dată, medicii au susţinut că este un „strigăt de ajutor din partea fetei care nu mai suporta situaţia în care este şi că nu este exclus să mai urmeze şi alte tentative pe viitor”.

ELEVĂ EMINENTĂ. Ioana Sabina Ivan este proaspătă absolventă a Liceului Teoretic George Călinescu din Constanţa şi a terminat cu media 9.68, iar săptămâna viitoare urmează să suţină examenul de bacalaureat. „În clasa a IX-a, eleva a avut peste 270 de absenţe nemotivate. A venit tatăl fetei şi a spus că soţia este bolnavă, iar când are crize, doar pe fată o suportă în preajmă. Acest chiul era generat însă de un foarte prost anturaj în care intrase. În clasa a X-a, am avut activităţi extraşcolare şi a ajuns mai târziu acasă. Pentru că nu avea cheie la de la uşa de acces în bloc a sunat, dar nu i s-a deschis şi a rămas în stradă. Acea noapte a petrecut-o acasă la dirigintă. În clasa a X-a a fost dusă într-un Centru de Plasament din Ovidiu, la cererea ei, însă nici stând acolo lucrurile nu s-au schimbat, deoarece lipsea în continuare, atât de la centru, cât şi de la şcoală. În toamnă a venit pentru reînscriere şi a repetat clasa a X-a şi de atunci este alt copil. S-a schimbat profund şi este pe lista de menţiuni a clasei. A acumulat foarte uşor ce a pierdut, pentru că, spre lauda sa, dr. Ivan i-a dat acestui copil o educaţie şi este un copil inteligent. Noi am încercat să îi arătăm că ne poate cere ajutorul atunci când are nevoie, a declarat profesor Alina Coreanu, director adj. al Liceului Teoretic George Călinescu.

VIOLUL. Coşmarul tinerei a început în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 01.30, când aceasta, împreună cu o prietenă la care urma să rămână peste noapte, se întorcea de la o petrecere. Pe strada Soveja, în apropierea Galeriilor Soveja, ele au fost acostate de trei indivizi. Doi dintre ei au luat-o pe victimă, Ioana Sabina Ivan, şi au fugit cu ea, în timp ce al treilea a ţinut-o pe prietena acesteia. Potrivit declaraţiilor amicei victimei, după ce a fost eliberată, aceasta s-a dus la poliţie, însă oamenii legii nu au reuşit să dea de urma prietenei sale şi a agresorilor. Conform declaraţiei Sabinei Ivan, după ce a fost răpită de pe stradă, a fost dusă în zona Anadalchioi, în spatele unor blocuri, unde unul dintre agresori a obligat-o să întreţină relaţii sexuale orale. Conform anchetatorilor, nefiind mulţumit de prestaţia domnişoarei, pentru că aceasta plângea, cei doi au dus-o pe strada Ştefăniţă Vodă, într-un gang, unde au dezbrăcat-o şi au întreţinut relaţii sexuale cu victima, atât normale, cât şi orale. În acea zonă, violatorii s-au întâlnit cu alţi doi cunoscuţi de-ai lor, cărora le-au propus să întreţină relaţii sexuale cu tânăra contra sumei de 30 de lei. Cei doi „clienţi” au plătit şi au violat-o şi ei, după care şi-au văzut de drum. În jurul orei 06.30, indivizii au eliberat-o pe victimă şi au condus-o la autobuz, însă nu au lăsat-o să plece cu prima cursă, deoarece victima plângea şi nu au vrut să dea de bănuit. Doi dintre agresori, Orhan Şachir, de 31 de ani, din Constanţa, şi Elvis Iusein, de 21 de ani, din localitatea constănţeană Nuntaşi, au fost arestaţi pentru o perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracţiunii de viol şi lipsire de libertate în vederea obligării practicări prostituţiei.