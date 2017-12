Reporter: Aţi filmat un nou videoclip. Cum va arăta acesta?

Nicola: Este un videoclip deosebit, îmi place foarte mult, l-am filmat la Barcelona şi îmi face plăcere să îl arăt lumii întregi.

Rep.: Cînd va apărea noul album?

N: Noul material discografic va ieşi pe piaţă foarte repede, am terminat, deja, înregistrările, mai trebuie realizate coperta şi alte cîteva lucruri…

Rep: Vă veţi schimba stilul?

N: Nu m-am îndepărat foarte mult de ceea ce cîntam pînă acum, tot pop-rock va fi şi pe acesta, dar sînt nişte lucruri în plus, iar instrumentele au fost „trase” live. Vor fi tot piese de dragoste, uşor mai sensibile.

Rep: Ce părere aveţi despre playback?

N: Eu nu mă simt bine fără trupă pe scenă, am avut şi momente în care am cîntat cu negativ, dar nu se compară, nu este acelaşi lucru. Eu nu mă simt bine în pielea mea cîntînd cu CD, cînd am o trupă lîngă mine pot face ceea ce vreau eu pe scenă. Cînd ai un CD, nu ai cum să îl opreşti şi să vorbeşti cu publicul, pe cînd aşa, poţi comunica mult mai bine cu cei prezenţi.

Rep: Ce credeţi despre cei care fac… playback?

N: Este problema lor, fiecare ştie ce poate şi ce nu, dar, pînă la urmă, publicul este cel care alege, cred că din acest motiv sînt foarte mulţi artişti care apar şi dispar…

Rep: Care este secretul frumuseţii dumneavoastră?

N: Nu ştiu, cred că se datorează părinţilor mei, care s-au ţinut bine. Tata, de exemplu, are 77 de ani şi merge pe bicicletă, probabil este o chestie ereditară.

Rep.: Vă veţi schimba imaginea?

N: Mi-am schimbat puţin imaginea pentru noul clip, mi-am pus extensii, dar nu vreau să stau prea mult cu ele, se întreţin foarte greu, mai ales vara, este ca şi cum ai avea o căciulă pe cap.

Rep.: Ce faceţi pentru a vă menţine în formă?

N.: Mănînc destul de mult, dar am o viaţă agitată şi cred că din acest motiv nu mă îngraş foarte tare. Ştiu că trebuie să mai slăbesc...

Rep.: Aţi plănuit ceva pentru ziua dvs. de naştere?

N.: Nu ştiu... În general, îmi place să fiu în mijlocul celor mai buni prieteni...

Rep.: Credeţi că vă caracterizează zodia dvs.?

N.: Se spune despre scorpioni că sînt răzbunători, dar eu nu sînt aşa. Sînt persoana care poate să depăşească momentele grele şi să treacă prin greutăţi, fără să se lase.