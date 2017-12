„Nu mai am vârsta Julietei, aşa că îmi vin bine rolurile de mamă” (II)

Prezentă pe Coasta de Azur, de mai multe ori, Maia Morgenstern a fost în centrul atenţiei la conferinţa de presă a filmului „La fin de silence”, proiectat la Cannes, în premieră mondială, pe 14 mai, la Sala „Hotel Marriott-Theatre Croisette”. Conferinţa a avut loc imediat după proiecţie, la sediul din faţa Mediteranei, spaţiul tradiţional al întâlnirilor de la Quinzaine des Realisateurs. Au fost o serie de aprecieri elogioase, ca şi de întrebări, toate atestând consideraţia de care se bucură actriţa în lumea mare a cinematografului. La dezbatere au fost prezenţi: Frederic Boyer, delegatul general al secţiunii, actorul Thierry Fremont, regizorul Roland Edzard, Franck Falise, un tânăr interpret remarcabil, descoperit cu acest film, producătorul delegat Philippe Avril şi, bineînţeles, Maia Morgenstern. Astăzi publicăm cea de-a doua parte a interviului acordat de celebra actriţă cotidianului „Telegraf”.

Reporter (Rep.).: Producătorul a apreciat, de asemenea, ataşamentul actorilor, faptul că au acceptat să filmeze în condiţii naturale.

Maia Morgenstern (M.M.).: Da, aşa cerea povestea.

Rep.: A mai fost şi secvenţa aceea din băltoacă, la care, din câte ştiu, s-a lucrat vreo două zile.

M.: A… am şi uitat, dar a mai fost şi ninsoarea care a sporit şi mai mult frigul.

Rep.: Vi s-a mai pus o întrebare, la conferinţă, legată de seria personajelor de mamă.

M.M.: Am răspuns cu toată sinceritatea. Nu mai am vârsta la care să joc Julieta. Mă simt însă foarte bine în rolurile de mamă. Apoi, la teatru, am interpretat Medeea. Am deja un rodaj al acestui gen de personaje grele.

Rep.: S-au şi remarcat, de altminteri, chiar în câteva rânduri, forţa ca şi talentul de tragediană. Mie mi se pare că deznodământul şi-a aflat, prin jocul dvs., extrem de precis, grăuntele acela de uraniu necesar rezolvării oricărei drame de familie.

M.M.: Da, vedeţi, eu nu am prea priceput la început tipul acesta de relaţii, atât de încurcate, dintre cele două familii, dar am căutat perspectiva înţelegerii şi a iubirii pentru copilul atât de debusolat şi de marcat de cele întâmplate.

Rep.: Jocul etalat de dvs. este unul gradualizat cu fineţe, aproape imperceptibil. Aici am regăsit-o pe Maia Morgenstern din rolul Maria din filmul lui Gibson, dar poate şi câte ceva din seria femeilor lui Ulysse din filmul lui Theo Angelopoulos.

M.M.: Este şi aici meritul întregii echipe. Am repetat, am discutat mult cu regizorul, care, deşi e la primul lui film, dovedeşte nu doar inteligenţă, ci şi maturitate şi înţelegere pentru jocul actorilor. A fost nevoie de o coeziune perfectă a întregii echipe.