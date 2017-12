„Nu mai avem Terminatori în echipă!”

PROBLEME LA CVM TOMIS.

Spre deosebire de sezoanele precedente, CVM Tomis Constanţa nu a mai început campionatul cu o serie de nouă-zece victorii la rând, aşa cum ne-a obişnuit în ultimele două sezoane, de când echipa este condusă de antrenorul Stelio De Rocco. În acest campionat, constănţenii s-au înclinat încă din etapa a 5-a, când au cedat cu 0:3 jocul din deplasare cu Remat Zalău. În plus, campioana a fost aproape de eşec şi în altă partidă jucată în deplasare, cu Steaua, în care CVM Tomis s-a impus abia în setul decisiv, scor 3:2. „Faţă de echipa de anul trecut avem puncte unde suntem inferiori şi de aceea şi avem probleme. În primul rând, nu mai avem trăgători de forţă, Terminatori cum le spun eu, jucători care puneau mingea jos. Îi aveam pe Ashlei, pe Dede, pe Miseikis, dar asta nu înseamnă că acum nu suntem capabili să câştigăm şi în această formulă. O mare problemă la Zalău a fost că am reuşit să recuperăm mingea după atacul advers, dar nu am fost capabili să finalizăm acele faze cu punct. Apoi, am jucat împotriva unei echipe care dorea cu disperare victoria, iar noi nu am fost pregătiţi totalmente pentru asta, mental vorbind. A fost prima oară când pierdem cu 0:3 pe plan intern, de când antrenez eu echipa. Lor le-a ieşit aproape totul, iar noi nu am fost capabili să-i oprim. La acest club există mereu presiunea victoriei, pentru că avem un procentaj de peste 90% victorii în campionat, ceea ce nu cred că putem găsi la o altă echipă din România. Nu trebuie să uităm că, a doua zi după eşecul de la Zalău, am câştigat cu 3:0 în deplasare meciul cu Unirea Dej”, a declarat De Rocco. Într-adevăr, “echipa lui Ashlei şi Dede”, brazilienii care au jucat pentru CVM Tomis în ultimele două sezoane, se poate lăuda cu un bilanţ zdrobitor în competiţiile interne: 27 de victorii în campionat (4 eşecuri) şi 4 în Cupa României (zero înfrângeri), în 2007-2008, respectiv 29 de victorii în campionat (2 eşecuri) şi 5 în Cupa României (zero înfrângeri), în 2008-2009.

DINAMO, NOUL LIDER.

Ieri, la Buzău, în avanpremiera etapei a 6-a a Diviziei A1 la volei masculin, Dinamo Bucureşti a dispus cu scorul de 3:0 (25:15, 25:12, 25:18) de echipa locală Dacia. Cel puţin pînă sâmbătă, când se dispută şi celelalte meciuri ale rundei, bucureştenii au trecut pe primul loc în clasament, având un setaveraj superior constănţenilor.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 6 5 1 17: 4 11

2. CVM TOMIS 6 5 1 15: 5 11

3. Unirea Dej 6 4 2 14: 7 10

4. VCM Piatra Neamţ 5 4 1 13: 5 9

5. Remat Zalău 5 4 1 12: 5 9

6. U. Cluj 5 3 2 11: 9 8

7. Steaua Bucureşti 5 2 3 9: 9 7

8. Torpi Tg. Mureş 5 2 3 8:10 7

9. Explorări Baia Mare 5 2 3 7: 9 7

10. SCM U. Craiova 5 1 4 3:14 6

11. Dacia Buzău 6 0 6 1:18 6

12. CVM Braşov 5 0 5 0:15 5