„Nu mai este nevoie de măsuri suplimentare de austeritate!”

Vicepreşedintele PDL Sever Voinescu a declarat, ieri, că în momentul de faţă România este stabilă din punct de vedere macroeconomic şi că nu mai este nevoie de implementarea unor noi măsuri de austeritate. Voinescu a afirmat că „în acest moment România este stabilă din punct de vedere macroeconomic, nu are probleme în a-şi achita obligaţiile, adică salarii pensii, datorii. România îşi finanţează fără niciun fel de probleme, în această perioadă, deficitul. (...) Agenţiile de rating dau note din ce în ce mai bune României în vreme ce alte ţări, forţe economice importante în cadrul UE, se confruntă cu situaţii neîntâlnite în ultimii 20-30 de ani, şi anume pierd puncte pe agenţiile de rating. Am evaluat în acest context câteva dintre măsurile de relansare economică pe care Guvernul le-a pregătit sau le desfăşoară în această perioadă, pentru că suntem în situaţia în care relansăm economia. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie, aşa cum se prezintă în acest moment situaţia economică, nu mai avem nevoie de măsuri suplimentare de austeritate şi putem gândi serios la relansarea economică”. Adică de mâine profesorii vor avea salarile mărite cu 50%, pensionarii cu pensiile ciuntite vor primi înapoi banii, poliţiştii, pompierii şi funcţionarii publici îşi vor lua retribuţiile întregi? S-o vedem şi pe asta!