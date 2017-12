Nu mai punem murături în cămară, le luăm din mall

12:30:44 / 25 August 2014

Ne e scarba de piete

Nu se mai pun muraturi si nu se mai cumpara zarzavaturi din piete ca ne e scarba sa mai mergem in asa piete. Vand doar romii care le iau si ei de pe varianta, aduse din bulgaria, de proasta calitate majoritatea, tinute in praf si soare, nu dau nici un fel de bon, nu se pot reclama pe nicaieri din aceasta cauza (n-ai cum sa demonstrezi ca ai cumparat de la colorati), etc. Plus ca in aceste piete suntem aproape de fiecare data agresati verbal cu "tigari baietii " , de coloratii care fac conturile grase de la fraierii care cumpara tigari de la ei ( si care mai sunt si filmati de acesti colorati, ca asa cum am vazut ei isi asigura spatele si mai si filmeaza ca sa santajeze probabil pe urma ( asa cum au facut pana si cu familia prezidentiala si sa nu va mirati daca va treziti cu mascatii la usa intr-o buna zi )