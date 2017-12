„Nu m-am simţit ameninţat de interlopi, dar mi-a fost frică de ei!”

Şase membri ai grupării „Spaniolu’” au fost audiaţi, ieri, de Judecătoria Constanţa în dosarul în care sînt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate, loviri şi alte violenţe şi şantaj. Petrică Tomescu, Ionuţ Vanghelici, Vasilică Coşman, Stilla Goşu, Mitică Goşu şi Daniel Zorică au venit pe rînd în faţa instanţei şi s-au declarat nevinovaţi. „Nu ştiu nimic despre ce s-a întîmplat în seara aceea, nu le cunosc pe persoanele care mă acuză şi nici nu frecventez barul „Vînătorul”, unde se presupune că a avut loc sechestrarea”, a afirmat Daniel Zorică. Petrică Tomescu a povestit că, în seara respectivă, a mers acasă la viitorii socri să îi cunoască şi nu s-a întîlnit cu nici unul dintre ceilalţi acuzaţi. El s-a arătat nemulţumit de recunoaşterea din grup, despre care susţine că a fost făcută ilegal. „Am fost pus alături de alte patru bărbaţi în vîrstă de 28 ani, atletici, iar eu am 40 de ani, părul alb... Cred că părţii vătămate i-a fost sugerat răspunsul la întrebarea dacă mă recunoaşte, mai ales că ulterior am aflat că acesta m-ar fi indicat şi după poza din buletin, în care eram vopsit blond şi aveam cu 14 kg mai puţin ca astăzi, deci nu semănam deloc!”, a susţinut Tomescu. Cel care a încercat să lămurească situaţia a fost Stilla Goşu, singurul care a avut tangenţe cu cei trei bărbaţi care îi acuză de şantaj şi lipsire de libertate. „Pe 3 decembrie 2008, am mers la biroul lui Cătălin Duţu, pentru a discuta despre modul în care trebuia să îmi restituie o datorie de peste un miliard de lei vechi. Acesta mi-a spus că nu mi-i mai dă, că nu vrea. L-am sunat şi pe cumnatul lui, Aurel Coman, care mi-a comunicat faptul că nu o să văd banii niciodată, că se va uni cu Duţu şi îmi vor face pagubă şi mai mare. Tot Coman mi-a dat întîlnire seara, la Casa de Cultură, unde a zis că va trimite pe cineva să mă bată. L-am luat pe fratele meu şi acolo am dat peste Ionel Doru Ilie, pe care îl ştiam mai demult. A început să plîngă cînd a auzit ce sumă îmi datorează şeful lui şi am mers împreună să îl căutăm pe Coman. Ilie a stat de bunăvoie cu mine, în maşină, a avut ocazia să fugă, dar nu a făcut-o pentru că nu l-am sechestrat, ba chiar l-am dus şi acasă”, a declarat Stilla Goşu.

Vrea să fie audiat cu identitate protejată

La rîndul lui, Ionel Doru Ilie, unul dintre bărbaţii care îi acuză pe interlopi că l-au lipsit de libertate, a susţinut că la Casa de Cultură au venit fraţii Goşu, Vanghelici, Tomescu şi Zorică. „De frica lor, m-am urcat în maşină şi am mers la barul „Vînătorul”, unde am fost lovit de Coşman, care a apărut în local în clipa în care am intrat. Apoi am plecat cu Stilla Goşu să îl căutăm pe şeful meu, Aurel Coman. Am mers de bunăvoie, nu m-a forţat nimeni, dar nici nu puteam refuza, de teamă să nu fiu bătut”, a afirmat Ilie. El a spus că nu s-a simţit nici o clipă ameninţat de Goşu şi, cu toate acestea, i-a făcut plîngere la Poliţie pentru lipsire de libertate în mod ilegal. La fel au procedat Cătălin Duţu şi Aurel Coman, care l-au reclamat la Poliţie pe Stilla Goşu pentru şantaj. Dacă Ilie s-a prezentat la proces pentru a fi audiat, Duţu şi Coman nu au apărut pînă acum pentru a-şi susţine acuzaţiile. La termenul de ieri, avocatul lui Coman a cerut ca acesta să fie audiat cu identitate protejată, însă instanţa a respins solicitarea. Reamintim că Petrică Tomescu, Ionuţ Vanghelici, Vasilică Coşman, Stilla Goşu, Mitică Goşu şi Daniel Zorică sînt judecaţi în stare de libertate, avînd interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu fără încuviinţarea instanţei. Potrivit procurorilor care i-au anchetat şi trimis în judecată, la începutul lunii decembrie 2008, cei şase l-au răpit pe Ionel Doru Ilie din zona Casei de Cultură din Constanţa, l-au urcat într-o maşină şi l-au dus în barul „Vînătorul” din Constanţa. Acesta fusese trimis la întîlnirea cu interlopii de patronul său, Aurel Coman, un om de afaceri constănţean care avea şi el o datorie la Goşu împreună cu cumnatul său, Cătălin Duţu, bani luaţi cu camătă şi nerestituiţi. Bărbatul răpit a fost bătut şi apoi obligat să-şi cheme patronul, care, de teama cămătarilor, nu şi-a salvat subalternul, dar, pentru a-şi salva pielea, s-a dus la Poliţie şi i-a reclamat pe cei care îl şantajau. Partea vătămată a susţinut că, în bar, ar fi fost lovit de Mitică Goşu şi că Petrică Tomescu i-ar fi spus că-l va sodomiza, apoi va posta pozele pe Internet ca să rîdă lumea de el.