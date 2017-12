“Nu Mazăre ia acţiuni în port, ci Primăria Constanţa”

08:32:05 / 10 Mai 2014

Cel mai bun primar pe care la avut orasul asta in ultima suta de ani !

A reusit ceea ce nimeni nici macar nu a gandit ca s-ar putea realiza , este cel mai bun ! A reusit sa toarne asfalt peste tot , strazi ,alei , parcuri demolate , gardini distruse , autorizatii de construcii dubioase , un oras execrabil de murdar , etc . A reusit sa duca cocalarismul la cel mai ridcat nivel din istorie ! A reusit sa-i adune me mult indragitii nostri tigani in celasi loc , oferindule cazare si pomeni intr-un cartier select al orasului , da , si toate astea pe banii nostii , cine a mai reusit asa ceva , nimeni ! A reusit sa elimine un fenomen ingrijorator , cultura , da cultura ! Asa ca eu sustin din toata inima preluarea actiunilor din port , o sa ne fie si mai bine cu banii aia , vom ajunge nr. 1 din Romania ! Asa sa ne ajute Dumnezeu !