„Nu mi se pare corect să nu contribui cu nimic şi să ai pensie mare”

06:17:07 / 15 August 2016

la subiect

Reducerea c.a.s-ului este o masura proasta si neinspirata care duce omul de rand , neprivegiliat de pensii speciale la saracie. Ajutoarele sociale, subventia la caldura, a fost data pe raspundere personala si s-a mintit si furat ca in codru. Cum s-au verificat dosarele pt subventie ? Am o vecina cu 400 pensie sociala care acum isi pune gaze cu ....pensia sociala si ii ramane si rest. Cum a facut verificari primaria pe aceste situatt ? Nu a luat legatura cu bancile ? Primesc ajutor social si cei cu pensie de la bulgari ! Asta e gaura l# buget ! Ce a facut fagadau fata de acesti escroci ? Pensia speciala este o flegma pt contribuabilul cinstit, oricum cei cu salariu mai mare .uau pensi mai mare. Pensiile speciale este o nedreptate imensa, sfidatoare la adresa majoritatii, cati ani de contributie yrebuie pt un om de rand pt a ajunge cinstit la pensie speciala ? Nu exista munca importanta si munca mai putin importanta si paznicul ala nenorocit care face paza, dovezi sunt destule, au murit din cauza talharilor care i-au dat cu ranga in cap ca nu au putut sa fure/si astfel de eroi anonimi avem ! Daca apuca sa mai traiasca isi vor blestema si ceasul in care s-au nascut. Asta este, suntem in romania si asta ne ia tot timpul ca nu reusim sa o debarasam de escrocisi profitori