„Nu mi-a cerut bani şi nici nu a primit şpaga pe care am vrut să i-o dau!”

Felix Laur Căprar, denunţătorul fostului agent de poliţie Dorin Ion, condamnat la trei ani cu executare pentru luare de mită, a fost audiat ieri de Curtea de Apel Constanţa. Tânărul a declarat că Dorin Ion nu i-a cerut niciodată vreo sumă de bani, iar când a vrut să îi ofere 1.000 de lei, a fost refuzat. El a dat vina pe complicele poliţistului, Ştefan Popescu, condamnat de judecători la aceeaşi pedeaspă. „Popescu mi-a spus că trebuie să le fac cinste băieţilor, adică poliţiştilor de la Rutieră şi de la Ordine Publică din Medgidia. Printre ei se afla şi Dorin Ion. Ulterior, Popescu mi-a comunicat că „cinstea” era de 1.000 de lei. Pentru că eram elev la acea vreme şi nu aveam bani, suma mi s-a părut mare şi am decis să merg la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA). A doua zi am mers la Medgidia însoţit de poliţiştii de la DGA. Pe drum l-am sunat pe Dorin Ion, al cărui număr de telefon îl luasem de la Popescu, şi i-am spus că vreau să discut ceva cu el. Ne-am întâlnit şi am vrut să îi ofer cei 1.000 de lei, însă Dorin Ion a refuzat şi a plecat!”, a susţinut Căprar în faţa instanţei. El a adăugat că a apelat la Ştefan Popescu întrucât ştia că este prieten cu Dorin Ion şi voia să fie ajutat să scape de un eventual dosar penal pe care poliţiştii i l-ar fi putut întocmi pentru că circula cu o maşină cu numere de înmatriculare expirate. Al doilea martor audiat de judecători, Cosmin Muşat, a afirmat că, în ziua flagrantului, l-a văzut pe Dorin Ion şi pe colegul acestuia, Cătălin Caloianu, şi a vrut să îi salute. „Nu am apucat deoarece au apărut cei de la DGA şi s-au repezit la Dorin Ion, l-au trânit la pământ şi l-au percheziţionat, dar nu au găsit niciun ban asupra lui. Toată acţiunea a fost în forţă şi s-a desfăşurat în faţa copilului lui Dorin Ion”, a spus Muşat. Avocatul lui Dorin Ion a cerut achitarea acestuia întrucât este nevinovat. Instanţa a rămas în pronunţare. Potrivit rechizitoriului, în seara de 1 martie 2010, agentul Dorin Ion, de la Biroul Poliţiei Rutiere Medgidia, l-a oprit în trafic pe Felix Căprar, de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism cu numere de înmatriculare expirate. Omul legii l-a condus pe tânăr la sediul Poliţiei, ca să-i întocmească dosar penal. Puţin mai târziu s-a răzgândit şi a încercat să obţină nişte bani de la şoferul speriat, căruia i-a explicat că poate scapa basma curată dacă îi plăteşte 300 de euro. După negocieri, agentul de poliţie a mai scăzut „taxa” la 1.000 de lei, înţelegându-se cu Felix Căprar să se întâlnească a doua zi, pentru a primi banii. Pe 2 martie 2010, în jurul orei 16.00, denunţătorul s-a întâlnit cu poliţistul în centrul oraşului Medgidia. Acolo, Ion nu a vrut să ia banii direct din mâna tânărului şi i-a spus să-i dea cei 1.000 de lei lui Ştefan Popescu, o cunoştinţă, pe care a ales-o ca intermediar. În momentul în care poliţistul a primit cei 1.000 de lei de la amicul său, bani pe care anchetatorii au scris cu substanţă fluorescentă „MITĂ”, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie l-au încătuşat. El a fost arestat, însă după aproape trei luni, a fost eliberat, fiind trimis în judecată alături de Ştefan Popescu.