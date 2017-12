„Nu mi-e frică de obiectivele clubului”

- spune noul tehnician al lui HCM Constanţa

Ieri s-a decis! Selecţionerul Lucian Rîşniţă este oficial noul antrenor al campioanei şi cîştigătoarei Cupei României, Handbal Club Municipal Constanţa pentru următorii doi ani. „Comitetul director a luat această măsură ca urmare a jocului slab al echipei la cele două turnee de pregătire. Ne-am gîndit la antrenorul Lucian Rîşniţă, în primul rînd pentru că este constănţean şi are o datorie morală faţă de oraşul nostru, apoi pentru că el cunoaşte bine echipa, jucătorii şi sînt convins că va continua pe linia în care s-a înscris HC Municipal în ultimii ani. A fost o hotărîre grea, atît pentru noi, cît şi pentru el, avînd în vedere timpul scurt rămas pînă la primul meci, însă consider că acceptul său a fost un act de curaj şi îi mulţumesc pentru acest lucru”, a anunţat Nurhan Ali, directorul executiv al clubului nostru. „Handbal Club Municipal Constanţa are o faţă nouă în acest moment. Trebuie început aşadar şi un drum nou, aşa cum s-a întîmplat în 2003, la venirea antrenorului Aihan Omer. Cel mai important argument în decizia de a accepta funcţia de antrenor principal al echipei a fost dorinţa de a ajuta formaţia constănţeană să rămînă în prim-planul handbalului românesc şi european. Îi cunosc bine pe jucători, fiecare post este acoperit cu handbalişti de valoare, însă datoria noastră este de a crea un grup omogen care poate avea forţa de a îndeplini obiectivele trasate de conducerea clubului. Nu mi-e frică de aceste obiective. Dacă eram sceptic vreun moment, nu aş fi acceptat!”, a declarat Rîşniţă.

Primul test... un meci cît o finală

Doar trei zile şi patru antrenamente îl despart pe Rîşniţă de primul meci oficial în noua postură. Unul important cît un sezon... manşa-tur cu Pallamano Conversano, pentru intrarea în grupele Ligii Campionilor, a doua oară în istoria echipei. „Nu am văzut nici un meci al campioanei Italiei! Ştiu doar că, în nici un caz, nu este un adversar de mîna a treia. Nu trebuie desconsideraţi, au făcut progrese mari în ultimul timp. Şi Conversano are antrenor nou, sloven, dar a mai transferat patru străini. Cu naţionala, am făcut egal cu Italia la ultimul turneu. Dacă Municipalul îşi regăseşte cadenţa, atitudinea, determinarea şi va juca la adevărata valoare, avem 51% şanse de calificare”, a preconizat antrenorul, care a caracterizat şi jocul prestat de HCM la „Turneul Campionilor” din Germania, încheiat pe ultimul loc: „Nu s-a simţit un plus de la meci la meci. Au fost multe fluctuaţii în evoluţie. Cel mai grav însă, au abandonat lupta... lucru care nu se mai întîmplase pînă acum”. Singura noutate în rîndul lotului constănţean este interul dreapta ucrainean Mikula Kovalenko, fost la Tatran Presov, care se află în probe la campioana României. „Este un jucător interesant, dar îl vom transfera după un examen medical amănunţit”, a declarat Rîşniţă. Din păcate, sîmbătă, în meciul cu Conversano, care va începe la ora 18.00 în Sala Sporturilor, va lipsi interul stînga Alexandar Adzic, accidentat la gleznă în primul meci al turneului de la Doboj.

În finalul conferinţei de presă de ieri, Lucian Rîşniţă a făcut un apel şi către suporterii constănţeni: „Echipa are nevoie de susţinere morală, mai ales după această perioadă de insuccese. Jucătorii mei sînt campionii României şi aşa trebuie să devină”.