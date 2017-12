„Nu ne dorim ca NEVERSEA să fie Colectiv 2!?“

08:12:16 / 07 Iulie 2017

Mult zgomot pentru nimic!

Toate corpurile de control, in frunte cu cel al Primariei din Constanta, s-au apucat de curatenie in plin sezon, atat in Constanta, cat si in Mamaia. Lucrurile acestea trebuie facute pana in luna februarie a fiecarui an, intr-um mod foarte simplu: se verifica la fiecare magazin, fiecare terasa, fiecare spatiu comercial, cadastrul, posibilitatea de autorizare etc In plina vara degeaba te-ai trezit ca o terasa avea o pergola in plus, cand tu 15 ani te-ai facut ca nu vezi. Sute de spatii destinate alimentatiei publice functioneaza fara grupuri sanitare, cu canalizari si instalatii improvizate, in cladiri vechi, unele chiar monumente istorice. Lasa-ti comerciantii sa functioneze si daca vreti sa faceti un lucru bine facut, incepeti din toamna cu fiecare proprietate, cu fiecare proprietar. Se platesc taxe de promovare, iar in Mamaia nu s-a organizat decat un concurs de biciclete, intr-o sambata, in mijlocul bulevardului, spectatorii fiind soferii blocati in trafic. Promovarea se face incepand cu sfarsitul lunii aprilie, nu cu sfarsitul verii. Cu privire la cei care vand mancare alterata, trebuie inchisi pe loc si dupa rezolvarea problemelor, monitorizati saptamanal. Peste toate...sunt dezamagit de acest Primar al Constantei si de o mare parte din echipa lui, dar inca mai au sansa sa invete dib greseli.