Nu pot ei fura cât putem noi denunța!

În termeni de cartier se cheamă „ciripit“ sau turnătorie. În viața reală - colaborare sau denunț, iar cei care dau din casă au viață ușoară, mai ales dacă nu prea le pasă că sunt disprețuiți de colegii de breaslă. Când vine vorba de investigațiile Consiliului Concurenței (CC), „viața ușoară“ se traduce printr-o diminuare substanțială a amenzilor pentru cei care își recunosc greșelile și colaborează. Și, da, amenzile date de CC pot fi uriașe, pentru că se bazează pe cifra de afaceri (de la 0,6 la 8%, în funcție de gravitatea faptei). Petroliștii și operatorii din telecom au plătit de le-a sărit basca pentru înțelegerile anticoncurențiale, dar au avut de unde. Alte firme trase în anchete (poate din cauza colaborării cu parteneri mai „grei“) nu-și permit, așa că CC le oferă un deal de nerefuzat - „Zi-ne ceva interesant și amenda dispare“. Nu-i nimic nou aici; e o practică uzuală, e ceva ce vedem în 8 din 10 filme hollywoodiene și, mai nou, e o stare de normalitate în „România denunțurilor“, după cum striga din toți rărunchii Vanghelie. Și încă ceva interesant - CC are, din acest an, o pagină de web dedicată denunțurilor 100% anonime. Dacă vi se pare, spre exemplu, că firma în care lucrați face parte dintr-un cartel economic, intrați pe site-ul CC și dați un semn. Fără nume, fără poze, fără ca IP-ul calculatorului să fie memorat. După ce un angajat al Concurenței vede mesajul și dă Reply, site-ul șterge automat totul. Potrivit șefului Consiliului, Bogdan Chirițoiu, de la începutul anului și până acum s-au primit 20 de mesaje, unele dintre ele chiar foarte bine documentate, iar investigațiile au fost demarate imediat. Pentru moment, denunțătorii primesc doar o bătaie pe umăr, însă CC nu exclude și acordarea de recomense financiare (procent din amenda dată), cum se întâmplă în alte țări. Până la urmă, dincolo de ecourile securisto-comuniste ale „ciripitului“, investigațiile CC opresc abuzurile făcute de actorii economici împotriva consumatorilor. Iar asta e OK.