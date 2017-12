„Nu putem susţine singuri PIB-ul, e nevoie de investiţii şi fonduri europene”

INFLAŢIA ÎN 2012 - 3,2% Banca Naţională a României (BNR) şi-a revizuit în creştere prognoza de inflaţie pentru finele lui 2012, la 3,2%, în condiţiile în care anterior estima un nivel de 3%, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu. „În trimestrul IV din 2011, inflaţia a evoluat foarte apropiat de prognozele noastre, situându-se în apropierea ţintei de 3%”, a spus Isărescu, precizând că, din 2013, BNR va adopta o ţintă staţionară de inflaţie, de 2,5%, plus minus un punct procentual. Guvernatorul a mai spus că „există mult câmp ca preţurile alimentare să scadă, dacă se ia ca bază primăvara lui 2010”: „Dacă am da la o parte şocul creşterii preţurilor agroalimentare de la începutul lui 2011 şi impactul pozitiv al preţurilor la fructe şi legume din a doua jumătate a anului, creşterile ar fi mult mai atenuate. Şocul provocat de majorarea TVA a fost semnificativ şi i s-a adăugat cel provocat de creşterea preţurilor alimentelor şi materiilor prime”. Pentru noua prognoză de inflaţie, banca centrală a avut în vedere că anul agricol 2012 va fi unul normal şi că impactul preţurilor administrate la energie electrică şi gaze va fi diminuat, întrucât Guvernul a negociat cu FMI amânarea majorării tarifelor. „Estimăm un an agricol normal. Nu prost, ci normal, deoarece nu ne putem bate cu datele meteo. Având în vedere că anul agricol 2011 a fost foarte bun, impactul pe care îl estimăm cu datele actuale este mai puţin favorabil”, a explicat Mugur Isărescu. În contextul unei inflaţii scăzute, şeful băncii centrale consideră că investiţiile străine directe (ISD) pot creşte, în 2012, dacă se va îmbunătăţi credibilitatea României. „ISD-urile nu vor mai scădea, pentru că au scăzut destul de mult. Totodată, le vedem modificate în bine - investiţiile în pământuri şi case sunt limitate, iar investiţiile în unităţi de producţie sunt ceva mai mari. Este un lucru bun. Noi mizăm mai mult pe fonduri europene, pentru că sunt deja angajate. Totuşi, nu sunt după colţ, ştim bine cât de greu pot fi accesate”, a spus Isărescu. Atât ISD-urile cât şi fondurile comunitare sunt cruciale, întrucât „BNR nu poate susţine singură PIB-ul”, a mai adăugat guvernatorul. În primele 11 luni din 2011, ISD-urile au scăzut cu 36%, la 1,639 miliarde euro, faţă de perioada similară din 2010.

BANCHERII N-ASCULTĂ MESAJELE BNR În privinţa pieţei bancare, Mugur Isărescu a amintit de cursa atragerii de bani de la populaţie, prin depozite, şi a avertizat că „rezervorul economisirii nu poate să crească la infinit”, pentru că va ajunge să afecteze consumul. „Accelerarea politicii pro-depozite, în prima lună din 2012, este o greşeală şi mi-am permis să le spun direct şi reprezentanţilor băncilor cu capital străin din Bucureşti. Este în răspăr cu politica BNR şi nu cred că va duce la un rezultat pozitiv”, a spus şeful băncii centrale. El consideră că băncile nu îşi reiau în mod serios funcţia de creditare pe segmentele unde mai pot să crediteze: „Este nevoie de o reluare sustenabilă a procesului de creditare, atât de important pentru economie, dar şi pentru bănci”. Nu în ultimul rând, Isărescu a vorbit şi despre divergenţele între mesajele BNR („Relaxaţi creditarea!”) şi politica băncilor (dobânzile au crescut): „Noi am venit cu dobânda-cheie în jos, bancherii au mers în sus, ceea ce înseamnă că fie nu vor să dea credite, fie nu au resurse sigure”. Analizând segmentele creditării, Mugur Isărescu a spus că împrumuturile pentru locuinţe evoluează pozitiv, „mult mai temperat decât în anii trecuţi”, în vreme ce creditul de consum merge greu, „dar probabil îşi va reveni”, nefiind mai scump decât în alte state europene. Pentru finele lui 2012, oficialul Băncii Naţionale se aşteaptă la schimbări majore în clasamentul bancar, provocate în mare parte de refuzul bancherilor de a accepta faptul că „România este, într-o anumită măsură, supraîndatorată”.