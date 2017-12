Nu rata Gala Națională a Voluntarilor!

Până pe 16 octombrie, organizațiile și instituțiile care implică voluntari sunt invitate să nominalizeze oameni și inițiative care schimbă comunitatea prin voluntariat, în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor - ediția 2017. Nominalizările se pot face în cadrul celor patru categorii: voluntarul anului, proiectul de voluntariat al anului, coordonatorul de voluntariat al anului și echipa de voluntari a anului. De asemenea, pentru primele două categorii menționate se poate opta pentru unul dintre domeniile: social, sănătate, tineret, artă și cultură, sport și recreere, educație, activism și drepturile omului, protecția mediului și animalelor.

Înscrierea nominalizărilor se face exclusiv online, folosind website-ul dedicat - www.galavoluntarilor.ro, până pe 16 octombrie, ora 23.59. Nominalizații trebuie să-și fi derulat activitatea pe durata anului 2017 sau să facă parte din proiecte aflate în derulare, cu condiția ca acestea să fie suficient de avansate pentru a permite raportarea unor rezultate preliminare concrete.

Ediția de anul acesta se află sub semnul celor 7 ani de când se realizează competiția și evenimentul, împlinindu-se cei „7 ani de acasă”. Așadar, ediția din 2017 va celebra meritele voluntariatului în formarea și dezvoltarea persoanelor care își doresc mai multe de la comunitatea din care fac parte și se implică pentru a o schimba. Anul acesta sărbătorim „oamenii mari”, care au învățat și s-au dezvoltat lucrând împreună la schimbarea comunităților. „Într-o țară în care ne pierdem tot mai ușor în deriva superficialității și a formei fără fond, Gala Națională a Voluntarilor premiază normalitatea - sau ceea ce noi și partenerii noștri considerăm normalitate. A face mai mult decât pentru propria ta persoana e firesc pentru că readuce umanitatea în viața ta, a mea, a noastră a tuturor. Anul acesta vom premia Oamenii Mari, sub sloganul „Voluntariatul te face Om Mare", adică voluntarii de toate vârstele și din toate domeniile de activitate din întreaga țară care în ultimul an și-au dedicat din timpul și abilitățile sau competențele lor pentru a face o schimbare. Voluntariatul nu este important doar prin prisma oamenilor și a proiectelor, ci și prin ce lasă în urmă și prin starea de spirit pe care o transmite”, a precizat Anca Năstase, director executiv al Federației VOLUM.