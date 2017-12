Nu scăpăm de majorarea impozitelor!

Este posibil ca România să nu scape de majorarea impozitelor, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, care a adăugat că este nevoie de reducerea cheltuielilor. „Probabil că România va ajunge şi la majorări de impozite, dar, până atunci, trebuie precedate de extinderea bazei de impozitare şi eliminarea excepţiilor. Dacă nu am fi tăiat cheltuielile, majorarea impozitelor nu era decât o soluţie temporară şi tot la tăieri de chetuieli ajungeam”, a spus Isărescu. Potrivit lui Isărescu, nivelul relativ înalt al contribuţiilor, dar şi legislaţia descurajează activitatea economică şi încurajează evaziunea fiscală. Isărescu a arătat că în 1990 erau 2,2 plătitori de taxe şi impozite la un beneficiar de fonduri bugetare (şomeri, pensionari, persoane cu dizabilităţi, etc), iar în prezent raportul este de 0,8% plătitori la un beneficiar. În opinia lui Isărescu, corecţia bugetară este inevitabilă, iar BNR nu poate interveni monetizând datoria publică. „În opinia mea, corecţia bugetară este inevitabilă. În plus, să nu creăm iluzii cu inflaţia. BNR este o bancă din sistemul băncilor central europene şi noi nu putem să monetizăm datoria publică”, a explicat Isărescu. Nici apelarea la resursele băncilor nu va fi uşoară, deoarece nivelul titlurilor de stat din portofoliul acestora a crescut de la 3,5% la 15% într-un an şi jumătate, considerată de guvernator ca fiind o creştere foarte mare.