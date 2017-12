"Nu se dorește adevărul, ci incriminarea lui Udrea"

De când este vizată de anchetele Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Elena Udrea a uitat total discursurile despre Justiția independentă, pe care atât ea, cât și alți pedeliști le rosteau pe oriunde apucau în perioada în care la Palatul Cotroceni era instalat protectorul lor, Traian Băsescu. Dintr-o dată, Udrea vede cu alți ochi prestația procurorilor DNA, conduși de Laura Codruța Kovesi, cea pe care Traian Băsescu a susținut-o de-a lungul anilor atât la șefia Parchetului General, cât și la conducerea Direcției. De când a ajuns sub lupa "Justiției independente", "blonda de la Cotroceni" îi atacă aproape zilnic pe cei care o anchetează, în fața camerelor de luat vederi când era încă cercetată în libertate, dar și pe Facebook, de când a fost arestată preventiv. În cea mai nouă postare apărută pe rețeaua de socializare, "echipa de comunicare" a Elenei Udrea a anunțat că avocații acesteia ”au înaintat o plângere către Consiliul Superior al Magistraturii (n.r. - CSM) prin care sesizează neregulile comise de procurorii ce derulează ancheta în dosarul "Gala Bute". Subliniem de la început faptul că nu avem de-a face cu orice anchetatori în acest dosar, ci vorbim de consilierii personali ai procurorului-şef al DNA. Practic, Laura Codruţa Kovesi conduce, de fapt, ancheta în acest dosar”, scrie echipa de comunicare a Elenei Udrea.

"DENUNȚURI SUB PRESIUNE" Astfel, Elena Udrea susține că ”toţi oamenii care sunt chemaţi la DNA sunt întrebaţi, într-o formă sau alta, dacă ştiu ceva ce ar putea să o incrimineze”, scopul final fiind acela de a se genera, cu orice cost, noi şi noi dosare penale. "Toate aceste denunţuri sunt făcute sub presiune. Pentru că am vorbit de presiuni, luni, la judecarea mandatului de prelungire a arestului preventiv în "Gala Bute", ceilalţi doi inculpaţi aflaţi în arest, Rudel Obreja şi Tudor Breazu, au declarat că asupra lor s-au făcut presiuni din partea procurorilor pentru a declara împotriva Elenei Udrea. Au existat chiar şi promisiuni privind eliberarea. Asta arată că nu se doreşte adevărul sau dreptatea, ci incriminarea lui Udrea. Se generează percepţia publică (reală!) că oricine declară împotriva fostului ministru al Dezvoltării este liber”, se mai precizează în mesajul postat pe Facebook. De asemenea, ea susține că procurorii ”încearcă să ascundă judecătorilor probe şi elemente importante care sunt în favoarea inculpaţilor” şi mai ales în favoarea sa, adăugând că referatul prin care s-a cerut prelungirea mandatului de arestare conţine ”trunchieri ale declaraţiilor, astfel încât să se construiască o poveste”. Udrea se află în arest din 25 februarie, în dosarul "Gala Bute", în care este acuzată de abuz în serviciu și luare de mită.