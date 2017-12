Nu se învață minte: 5 angajatori cu dosar penal pentru muncă la negru

În doar o săptămână, reprezentanții Inspecției Muncii (IM) au aplicat, la nivel național, amenzi în valoare de 343.363 de euro, adică 1.510.800 de lei. Vorbim de controale desfăşurate între 28 septembrie și 2 octombrie, în cadrul cărora au fost depistate 124 persoane care lucrau la negru. Dintre ele, 21 erau din județul Bihor și 13 din județul Brașov. În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.242.300 de lei, din care 800.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii au făcut 5 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 358 de angajatori. În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 268.500 de lei. ”Vrem locuri de muncă sigure și sănătoase pentru angajați, după modelul inițiat de UE, pentru a ține sub control stresul și riscurile psihosociale care apar în rândul lucrătorilor. (...) Am încheiat Campania europeană 2014 - 2015: „Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase“. Stresul la locul de muncă generează afecțiuni psihice în Europa cu costuri anuale estimate la 240 de miliarde de euro, realitate care ne obligă să nu oprim niciun demers de ținere sub control”, a declarat inspectorul general de stat al IM, Dantes Nicolae Bratu. Constanța nu a fost nominalizată de IM în ceea ce privește munca la negru.

