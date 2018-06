Nu se învață minte! Tone de alimente necorespunzătoare descoperite de Direcția Sanitar Veterinară

12:04:50 / 04 Iunie 2018

lipsa de igiena

De ce se admite ca in supermarketuri fiecare, cu miinile mai mult sau mai putin curate, sa rascoleasca fructele si legumele.Ficar de raspindire a bolilor. De asemenea, de cite ori, dl. Constantiescu cu cei de la Sanepid , au analizat incarcatura microbiana de pe cosuri si de pe minerele de la carucioarele pe care le plimba cumparatorii?Focare de infectie. Or fi fost dezinfectate vreodata? Teme de control. Este inadmisibila aceasta practica de a rascoli fiecare ,in raft, cu miinile goale.