Nu se mai fac restructurări la Interne

Evaluarea şi testarea profesională a angajaţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) nu implică un noul val de restructurări, a declarat ministrul Gabriel Berca, vineri, într-o conferinţă de presă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea. \"Evaluarea şi testarea profesională la MAI în niciun caz nu înseamnă un nou val de concedieri. MAI are acel program de dezvoltare a capacităţii administrative. Vrem să avem o absorbţie bună de fonduri europene. La MAI trebuie să aducem o sumă de vreo 58 de milioane de euro. Îmi doresc să ne apropiem cât mai mult de această valoare\", a precizat ministrul. \"Dorim o toleranţă zero cu privire la evaziunea fiscală. Am discutat despre eficienţa grupurilor locale în acest sens, să fie o cooperare perfectă între Poliţie, Gardă Financiară, Parchet şi ANAF. Am discutat despre statutul poliţistului, despre ce avem de făcut în continuare din punct de vedere legislativ ca poliţiştii din stradă să simtă protecţia legii în faţa infractorilor. Am vorbit despre măsuri de ordin legislativ pentru că apar cazuri în care poliţia sancţionează şi aceste sancţiuni sunt contestate în instanţă, iar statul român nu încasează aceste amenzi. Am discutat despre poliţia rurală de ceea ce vom face cu sediile de poliţie din judeţ ce vor fi transferate către administraţiile publice locale cu excepţia birourilor Schengen care timp de cinci ani îşi păstrează statutul\", a adăugat ministrul Berca.