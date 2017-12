Nu se mai prescriu reţete compensate şi gratuite

Liderii organizaţiilor reprezentative ale medicilor de familie au anunţat că, de ieri, nu mai prescriu reţete compensate şi gratuite, întrucât nu au contractul-cadru de acordare a asistenţei medicale, iar normele de aplicare a acestuia „au fost aprobate pe şest”. Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti - Ilfov, Rodica Tănăsescu, a declarat că a aflat că normele la contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale pentru 2010 s-au realizat fără consultarea medicilor de familie, iar prevederile din respectivul act “vor reduce cu aproape 40% bugetul medicinii primare”. La rândul său, preşedintele Patronatului Medicilor de Familie, Doina Mihăilă, a arătat că din 1 aprilie nu există contract-cadru şi că medicii de familie nu vor aproba semnarea niciunui document “în alb aşa cum s-a încercat de fiecare dată”.

ÎN FAVOAREA PACIENŢILOR. La Constanţa, cei mai mulţi medici de familie şi-au văzut de treabă şi au elibereat reţete compensate şi gratuite, eliberând şi trimiteri acolo unde a fost cazul. “Profesez din 1970 şi întotdeauna mi-am făcut treaba. Este adevărat că, deocamdată, nu a apărut contractul-cadru în Sănătate, nimeni nu ne-a spus nimic, dar cel mai probabil ne vom desfăşura activitatea pe baza actului adiţional, aşa cum s-a mai întâmplat. Eu mi-am consultat toţi pacienţii, nu am refuzat pe nimeni, am eliberat şi reţete şi trimiteri”, a declarat Victoria Sava, medic de familie constănţean, care a adăugat că bolnavii nu au nicio vină. Şi nu este singurul medic de familie din Constanţa care a eliberat reţete şi trimiteri bolnavilor. Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie din Constanţa, dr. Laura Condur, a declarat că medicii de familie sunt în aşteptarea contractului-cadru. “În mod cert au fost consultaţi absolut toţi bolnavii. Nimeni nu a avut de suferit, au fost văzute toate urgenţele. Nu am avut semnale de la colegii din teritoriu că nu ar fi dorit să elibereze reţete compensate sau gratuite sau trimiteri pacienţilor”, a declarat preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie din Constanţa.

CONTRACTE PRELUNGITE. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, a declarat că refuzul medicilor de familie de a mai elibera reţete este nejustificat, deoarece contractele vechi au fost prelungite. Acesta a arătat că a fost trimisă o notă către toate casele judeţene de asigurări în care este făcută menţiunea potrivit căreia să fie prelungite contractele vechi până când se vor semna cele noi. Duţă a spus că normele sunt la MS şi vor apărea într-o zi-două. Şi ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, consideră nejustificate acţiunile medicilor de familie şi atrage atenţia că refuzul acestora de a prescrie reţete compensate şi gratuite va aduce mari prejudicii sănătăţii bolnavilor, precizând că nu este corect un asemenea demers şi că nu va permite “ca pacienţii să sufere din cauza lipsei de comunicare şi înţelegere dintre instituţii”.

NU VOR SEMNA. Medicii de familie nu s-au lăsat intimidaţi şi au anunţat că nu vor semna contractul cu CNAS până nu vor primi sumele necesare funcţionării asistenţei medicale primare, respectiv aproximativ 10.000 de lei pentru finanţarea cabinetului, faţă de media de 4.200 de lei cât sunt acum. Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au spus că prin normele la contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale în 2010 venitul cabinetului medicului de familie va scădea cu aprox. 40% în condiţiile în care, în 2009, acesta scăzuse cu aceeaşi valoare la care s-a adăugat inflaţia. În aceste condiţii, medicii spun că ar putea intra în faliment. FNPMF şi Societatea Naţională de Medicină a Familiei (SNMF) a reclamat publicarea contractului-cadru în Monitorul Oficial în alta formă decât cea convenită la consultări. Mai mult decât atât, cele două organizaţii susţin că reglementările din normele metodologice de aplicare a contractului-cadru pentru 2010 nu le sunt cunoscute, aflând despre ele “din surse”. “Aplicarea acestor norme metodologice în forma preconizată va conduce la falimentul cabinetelor medicilor de familie şi la imposibilitatea de a acorda asistenţă medicală pacienţilor\", a spus preşedintele SNMF, Rodica Tănăsescu.