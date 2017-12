Nu se pune problema intrării UDMR la guvernare

După ultimele alegeri, UDMR a trecut în opoziţie şi asta după ce, ani buni, s-a aflat la guvernare, ba alături de PSD, ba alături de PDL. Aflat undeva prin Ardeal, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, a fost întrebat de jurnalişti dacă UDMR ar intra la guvernare în cazul în care ar apărea o asemenea ocazie. Kelemen a spus că nu a discutat cu nimeni despre această posibilitate: \"Nu se pune problema. Suntem în opoziţie. Coaliţia e mare, are peste 70%. În fiecare coaliţie au fost discuţii, au fost conflicte, vor fi şi în continuare, dar nu am, în acest moment, acele elemente, aşa cum le aveţi dvs despre coaliţia de guvernare, care să arate că s-ar destrăma, Deci, nu se pune problema\". El le-a transmis jurnaliştilor că UDMR este în opoziţie şi, în perioada următoare, va activa tot în opoziţie. (A.M.)