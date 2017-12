Nu se răzbună bancherii. Doar cărțile de economie

Premierul Mihai Tudose a cerut, săptămâna trecută, ca BNR să intervină în problema cursului valutar, care s-a dus la un maxim record de peste 4,65 lei/euro. Dar ce poate și ce nu poate face BNR? Explică Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului băncii centrale - „Putem să intervenim, trebuie să face asta și chiar o facem, cu absolut toate mijloacele. Ne-am păstrate și arme, și gloanțe, în sensul ăsta. Atunci când mai toate țările au dus dobânda-cheie spre zero, sau chiar zub zero, noi am ținut-o (începând din septembrie 2016) la 1,75%, tocmai pentru a putea interveni în piață. La acest final de toamnă, cu un sentiment al pieței mai îngrijorător decât în august - septembrie, au crescut trei lucruri - prețurile de consum, care se regăsesc în inflație, dobânda ROBOR, care este prețul împrumuturilor între bănci și cursul leu-euro, respectiv costul pieței valutare. Au crescut, dar încet, moderat, în ton cu ce se întâmplă pe toată planeta. Și să nu uităm că avem o economie deschisă, nu mai este una izolată, ca-n vremea lui Ceaușescu. Toate cele trei categorii de prețuri descrise mai sus subt libere“. În replică la declarația premierului Tudose, care n-a exclus o răzbunare a sistemului bancar, după ce Guvernul le-a criticat că înregistrează profit zero sau pierderi în România, Vasilescu a spus - „Dacă se răzbună cineva în acest moment, sunt cărțile de economie. Atât și nimic mai mult“.