Nu se scumpesc gazele anul acesta!

Preţul la gaze este posibil să nu crească până la anul, iar, dacă va creşte, va creşte cu foarte puţin, a declarat sâmbătă, directorul general adjunct al Romgaz, Francisc Toth, care a anunţat că Romgaz nu va cere până în 2011, Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), majorarea tarifelor la gaze. \"Nu intenţionăm anul acesta să solicităm ANRE o creştere a tarifului. Am solicitat o creştere a tarifului de înmagazinare cu 2% din primăvara lui 2011\", a spus Toth. Acesta a precizat că specialiştii în gaze estimau, la începutul anului, un preţ maxim pentru 2010 de 406 dolari pentru mia de metri cubi de gaze, însă preţurile nu vor urca atât de mult. \"După informaţiile pe care le avem, preţul gazului nu va creşte în semestrul IV, aşa cum s-a preconizat. Nu va fi o creştere majoră. Se discuta că vom ajunge la 406 dolari pe mia de metri cubi de gaze. Acum preţul este de 384 dolari pe mia de metri cubi\", a mai spus directorul general adjunct Romgaz. În prezent, din producţia internă a Romgaz plus cantităţile de gaze importate şi înmagazinate se asigură anual peste 40 la sută din consumul estimat în ţară. Anual, în România se consumă aproximativ 14 miliarde de metri cubi de gaze. Conducerea Romgaz a dat asigurări sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, că producţia pe acest an, până la 15 septembrie, este mai mare cu 35 de milioane de metri cubi faţă de cea de anul trecut. Pentru acest an, Romgaz estimează o producţie totală de 5,8 miliarde de metri cubi, cifră pe care speră să o atingă şi în 2011. În 2009, în timpul crizei gazului, Romgazul a asigurat 75 la sută din necesarul de gaze din România.

• CONDUCTA ARAD-SZEGED, FUNCŢIONALĂ • Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze naturale din România, a importat deja primele cantităţi de gaze naturale prin conducta de interconectare cu Ungaria, Arad-Szeged, a declarat sâmbătă, la Mediaş, directorul general adjunct al Romgaz, Francisc Toth. \"Conducta Arad-Szeged e deja funcţională. Romgaz a importat deja, “de probă”, o cantitate mică de gaze prin conducta cu Ungaria. Deocamdată, prin această conductă, se pot face numai importuri, nu şi export de gaze\", a declarat directorul general adjunct al Romgaz. Conducta are o lungime totală de 109 km şi un diametru de 700 mm. Pe teritoriul României, conducta de interconectare are o lungime de aproximativ 62 km între punctul de conectare Horia (lângă Arad) şi punctul de frontieră Csanadpalota (Nădlac) de la graniţa de stat dintre România şi Ungaria. Conducta de gaze Arad - Szeged are o capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an, corespunzător unui debit mediu orar de 500 mii metri cubi/oră, potrivit datelor oficialilor Transgaz.